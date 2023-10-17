“隐形”电子垃圾成焦点

联合国此前预测，到2023年，全球人均产生8公斤电子垃圾。这意味着一年内丢弃的电子垃圾将达到6130万吨。全球废弃电气电子设备（WEEE）论坛官网近日报道，在这些含有贵重物质和有害物质混合物的废物中，只有17.4%会“在全球范围内得到适当收集、处理和回收”。剩下的5060万吨将被投入垃圾填埋场或焚烧，以不合标准的方式处理，或者干脆囤积在家中。

国际电子垃圾日由WEEE论坛及其成员发起，于每年10月14日举行。“隐形”电子垃圾成为了今年第六届国际电子垃圾日的焦点。之所以称之为“隐形”，是因为它们并不被消费者视为电子垃圾。

WEEE论坛与联合国训练研究所合作，量化了全球有多少电子垃圾是在没有意识到有回收潜力的情况下被处理掉的，并在12日发布的《2023年国际电子废物日隐形电子废物统计简报》上公布了结果。

电子玩具产生垃圾占大头

据估计，每年，大约1/6的电子垃圾是“隐形”的。这包括未使用的电缆、电子玩具、LED装饰的奇装异服、电动工具、电子烟设备以及其他无数小型消费品。如果将这些“隐形”电子垃圾集中在一起，总计达90亿公斤，相当于近50万辆40吨重卡车的重量。

在这些电子垃圾中，占比排在第一位（约1/3）的是电子儿童玩具，约32亿公斤。每年被丢弃的73亿件玩具中包括赛车套装、电动火车、音乐玩具等；其次是电子烟，每年重达4200万公斤。研究报告估计，一年中有8.44亿支电子烟被扔掉，重量相当于3座纽约布鲁克林大桥。

据英国广播公司报道，一项调查显示，英国小型“快科技”（fasttech）电器的消费正在成为新问题。去年，有近5亿件小型电器被扔掉，例如电缆、灯、迷你风扇和一次性电子烟。报告称，这些“快科技”产品指的是快时尚的电子版本，是增长最快的电子垃圾类型。

废弃电缆可绕地球107圈

为什么扔掉这种“隐形”的电子垃圾会带来问题？WEEE论坛总干事帕斯卡·勒罗伊称，“隐形”电子垃圾因其性质或外观未受重视，因此消费者忽视了其可回收潜力。

美国《新闻周刊》称，电子垃圾被丢弃的同时也造成了资源的浪费。电子垃圾代表着稀有金属和材料的丰富来源，这些金属和材料因产品而异。

“电池通常含有钴、锂，而所有电缆都含有铜。”勒罗伊称，智能手机几乎含有元素周期表中的所有元素。如果这些产品被扔掉，这些材料无法被利用并回收成新产品，将需要开采来满足需求。与回收和利用废物相比，采矿对生态的破坏性更大。

每年总共有近570亿美元的稀有金属和原材料以电子废物的形式被丢弃。其中，“隐形”电子产品中可回收原材料的价值近100亿美元。

研究发现，去年全世界丢弃了9.5亿公斤电缆，其中含有珍贵且易于回收的铜，这些电缆足以绕地球107圈。据美国雅虎新闻网报道，仅在欧洲，到2030年，为满足可再生能源、通信、航空航天和国防等关键行业不断增长的需要，铜的需求预计将增加6倍。

“隐形”垃圾存在大风险

这些“隐形”垃圾还可能含有有害物质，会渗入到环境中。勒罗伊表示，铅、汞、六价铬、镉、多溴二苯醚都是有害物质，虽然它们在新产品中的使用受到限制，但仍然存在于许多产品中，如果处理不当，铅、汞或镉等物质可能会渗入并污染土壤和水。

此外，电子烟等设备中含有锂，被丢弃后还会带来火灾隐患。同时，锂又是一种关键的电池矿物，为向清洁能源过渡，世界需要大量的锂。勒罗伊认为，这是一个值得令人高度关注的问题。

欧盟环境专员维吉尼尤斯·辛克维丘强调，电子设备生产和消费的持续扩张对环境和气候产生了重大影响，因此，不仅要减少其对环境的影响，还要加快延链强链，促进电子产品的循环经济发展。