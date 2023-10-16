国际学生在上海体验中医药传统文化的魅力

中新网上海10月15日电 (记者 陈静)来自22个国家的50名国际中医药文化爱好者15日汇聚上海中医药大学校园，在有趣的游戏中探索中医药文化的美丽。这些学生中逾半数来自“一带一路”共建国家。

“当下，中医药作为民心相通的‘健康使者’，在世界的传播与影响日益扩大。”在2023年“感知中国·大美中医”社会实践与文化体验活动启动仪式上，上海中医药大学国际教育学院院长韩丑萍说，“本次活动对国际学生感知中医魅力、体验中国文化具有重要意义。”

“洋学生”们遇到“中医五行”，会碰撞出怎样的火花？活动中，根据“五行学说”理论，学生们被随机分成木、火、土、金、水五组。留学生们一边体验一边发问，“木、火、土、金、水”与“肝、心、脾、肺、肾”之间的联系也知不觉走入他们的心里。

在“中医特色趣味定向打卡活动”中，五个小组根据线索和任务，前往上海中医药博物馆、中医药百草园、中医药国际标准化大楼、学校龙舟码头等地点完成相关任务并拍照打卡。学生们在博物馆寻宝游戏中发掘镇馆之宝——针灸铜人的秘密，“中药版”你画我猜游戏让青年学生们了解更多的中药小知识。校方告诉记者，校方在每个打卡点上，都安排了专人教授学生一个“五禽戏”动作，在欢声笑语中学生们了解日常保健知识和方法，交流互助中展示团队的协作力与创造力。

当天，“中药香囊和中药茶包手作”活动让学生们亲身体验了传统技艺。美国籍留学生Anita Catalina感叹：“没想到喝茶也有这么多讲究，以后在喝茶时，我们也能融入中医养生的理念了。”中国政府奖学金生、上海中医药大学2022级中医学专业泰国籍留学生陈涵琳说：“今天，我们一起玩游戏、学习‘五禽戏’、做香囊，不仅结识了许多新朋友，还深入了解中国传统文化，真的很开心！”

据悉，在国家留学基金管理委员会的支持下，上海中医药大学已连续5年承办“感知中国”系列体验活动。校方表示，本次“感知中国·大美中医”活动让来华留学生在沉浸式体验中感知中医、感知中国，促进中医药文化国际化传播。

据透露，接下来，参加“感知中国·大美中医”活动的留学生们将在线聆听中国科学院院士陈凯先所做“中医药与世界医学的发展”主题讲座。