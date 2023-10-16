中国和东盟国家共寻健康旅游产业合作新机遇

中新社广西河池10月15日电 (记者 黄艳梅)“健康旅游是未来柬中两国旅游产业合作的一个新领域，柬埔寨旅游部门正在制定更多的旅游产品，我们欢迎中国游客的到来，期待与中方达成更多的合作。”柬埔寨旅游部国务秘书钱明光15日在此间表示。

2023中国—东盟传统医药健康旅游国际论坛当日在“世界长寿之乡”广西河池市巴马瑶族自治县举行。本届论坛以“传统医药养生文化与健康旅游产业发展”为主题，东盟多国文旅、卫生主管部门官员在论坛上表示，期冀与中国携手开拓健康旅游领域合作。

“健康旅游是全球旅游业中一个快速增长的行业。一些东盟成员国和中国在健康旅游发展方面具有很大的潜力，老挝卫生部门也正积极加强与中国在医疗领域的合作。”老挝新闻、文化和旅游部副部长温吞·考潘在论坛上称，2024年是老挝旅游年，老挝期待并热烈欢迎东盟和中国游客前往老挝旅游。

中国文化和旅游部国际交流与合作局二级巡视员许蓉称，健康旅游作为新兴产业，为中国与东盟各国旅游产业合作提供了更为广阔的空间。中方将继续坚持开放合作，坚持互利共赢，探索人才培养和项目实施，推动打造一批高质量的健康旅游合作项目落地，造福中国和东盟各国民众。

广西壮族自治区副主席苗庆旺称，广西与东盟传统医药资源和消费市场互补性强，倡议广西与东盟双方加强传统医药国际合作，共同培育传统医药健康旅游新业态，携手推动传统医药健康旅游高质量发展。