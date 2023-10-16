基因编辑让鸡获得禽流感抗性

据新华社电 （记者郭爽）英国研究人员在最新一期《自然-通讯》杂志上发表一项生物技术概念验证研究称，他们利用基因编辑技术，成功培育出对禽流感有部分抵抗力的鸡。该研究为通过基因编辑减少禽流感传播提供了一种新思路。

自2021年以来，高致病性H5N1型禽流感病毒引发的疫情在亚洲、欧洲、非洲和美洲广泛传播，对全世界的家禽和野生鸟类造成严重威胁，令家禽养殖者蒙受经济损失。疫情还蔓延到一些哺乳动物，向人类传播的少数孤立病例更引发担忧。

H5N1属于甲型流感病毒。在鸡的体内，甲型流感病毒依赖于宿主蛋白ANP32A，这为培育抗病毒禽类提供了潜在靶标。英国爱丁堡大学、伦敦帝国理工学院、珀布赖特研究所研究人员通过使用CRISPR/Cas9基因编辑技术编辑鸡体内的基因后发现，改变ANP32A的两个氨基酸可以阻止病毒在细胞中复制。

研究人员对鸡胚胎进行基因编辑，产出10只具有变异ANP32A的鸡。他们让这些鸡暴露在自然剂量的甲型流感病毒H9N2亚型中，这种亚型的禽流感病毒引发的病症比H5N1轻。同时，研究人员还将10只未经基因编辑的鸡作为对照组，同样暴露在其中。结果显示，只有1只基因编辑鸡受感染，而10只未经基因编辑的鸡均被感染。

此后，研究人员用高剂量病毒重复实验后发现，5只经基因编辑的鸡被感染，但病毒水平远低于未经基因编辑的鸡。研究人员指出，基因编辑为防止禽流感在鸡群中传播提供一种可能，但需要进行多种遗传修饰以减少病毒逃逸。此外，这一方法还涉及监管等其他问题。