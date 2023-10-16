从假日消费热潮看中国经济澎湃动能（国际论道）

全国跨区域人员流动量22.04亿人次、国内旅游出游人数8.26亿人次、国内旅游收入7534.3亿元……近段时间，有关中国中秋国庆假期出行、旅游、消费等方面的统计数据成为外媒报道的热点。在中国经济回暖迹象愈发明显的背景下，外媒普遍认为，这轮假日消费热潮为中国经济的韧性、潜力和活力提供新的佐证。

“最旺黄金周”彰显增长动力

9月下旬，有外媒曾预测，为期8天的中秋国庆假期是中国继春节之后第二个最重要的假期，有利于提振经济。如果此次假期能够带来消费增长，那么今年第四季度的正向溢出效应将有助于中国经济达到或超过预期增长目标。

如今，中秋国庆假期落下帷幕，各项新鲜出炉的数据勾勒出这个假期的火热景象。多家外媒认为，在这个“近5年最火黄金周”，中国民众旅游、出行和消费的旺盛需求，不仅折射出中国市场的活力和潜力，也彰显出中国经济强大的内需动力。

路透社报道称，中秋国庆假期，酒店、餐饮等领域的消费受到密切关注。根据中国官方数据，此次假期的平均单次旅游消费达到912.1元。相比之下，2019年国庆假期为7天，平均出行花费为830.8元。该社援引中国媒体报道称，此次假期，全国国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

拉美社注意到，中国国内消费潜力得到充分释放。该社引述海口海关公布的数据称，此次假期前6天，海南省离岛免税销售额约10.1亿元，同比增长94.2%。免税购物人数13万人次，比2022年同期增长120%。

福布斯网站也援引美团发布的中秋国庆假期消费数据指出，这是中国近些年来最旺的黄金周，全国零售日均消费规模较2019年同期增长153%，其中堂食消费较2019年增长254%。

彭博社认为，此次假期出现的一个迹象说明中国经济持续复苏——人们更愿意在中国的大城市消费。该社引述花旗银行集团经济学家的研究报告称，中国游客开始“追求高品质的度假体验和更好的生活方式，而不是传统的人山人海式观光旅游”。此外，选择自驾游的游客越来越多。交通运输部的数据显示，此次假期，全国高速公路保持高位运行，高速公路累计总流量达4.87亿辆次。

“中秋国庆假期超过20亿人次的大流动显示中国经济增长动力”，韩国《亚细亚经济》报道称，有分析认为这是中国经济持续复苏的迹象，显示了中国经济的强劲内生动力。

政策效应不断累积、提振信心

德国《法兰克福汇报》网站指出，旅游热潮被视为经济复苏的标志。此次中秋国庆假期正值关键时期。中国经济增长的主要推动力正在发生变化，预计消费将在未来发挥更大作用。鉴于最近企稳的经济数据，一些观察家和分析师认为中国经济的低谷已经过去。

彭博社引述专家观点称，中秋国庆假期对世界第二大经济体来说是一次重要提振。中国的经济增长模式以国内消费为基础。彭博信息研究公司策略师马文·陈认为，中秋国庆假期的消费数据让市场更有信心，“相信需求正在企稳，这可能有助于提振消费者和服务行业的信心”。

外媒认为，除了“热”力十足的假期经济之外，一系列最新经济数据也表明中国经济在政府加大刺激消费力度后出现好转。

“中国国家统计局公布的数据显示，9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。”巴基斯坦“黎明新闻”电视频道报道称，9月份中国制造业PMI半年来首次恢复扩张，这一数据以及近期其他经济指标表明中国经济正在回升。

新加坡《联合早报》网站报道称，中国商业联合会10月9日发布的报告显示，中国10月份零售业景气指数（CRPI）为51.3%，较上月上升0.5个百分点，创近一年新高。中国商业联合会分析认为，随着中国多项稳经济、促发展的政策措施逐步落地实施，叠加中秋国庆假期消费旺季带动，中国零售企业对10月份景气状况呈现良好预期。

德国新闻电视频道网站和德国之声电台网站也认为，中国经济再次发出增长信号。报道转引国泰君安国际首席经济学家周浩的观点称：“制造业PMI和良好的工业利润数据表明中国经济已逐渐触底回升。”中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，9月份，随着政策效应不断累积，中国经济运行中的积极因素不断增多。

不少外媒关注到可观经济数据背后的有力政策支持。美国《华尔街日报》报道称，中国有关部门推出了一系列刺激措施，以提振信心并推动增长。

路透社也指出，近几个月来，中国决策层宣布了一系列旨在支撑经济增长的措施，包括降低银行存款准备金率、降低房屋贷款利率以及进一步支持民营企业的措施。

仍是全球增长主要贡献者

近期，多家国际金融机构陆续上调中国经济增长预期。

美国花旗集团日前将今年中国经济增速预期从4.7%上调至5%，理由是中国经济指标趋于稳定以及中国政府最近出台的政策措施。花旗集团最新研究报告称，中国经济走势明显超出预期。随着经济增长趋势升温，市场正关注中国内生需求是否将持续回升。

澳新银行也将中国经济增长预期上调20个基点至5.1%。澳新银行机构银行集团总裁马伟霖表示，对中国经济前景保持乐观，“从更长远的角度来看，你会看到中国在经济方面进行了一些‘重塑’，并且专注于可持续发展。从中长期来看，这将对世界经济有利”。

美国《华尔街日报》网站在关注中国假日经济呈现强劲增长势头的同时预测称，中国经济在今年下半年将更健康。报道称，8月份的数据已显示，中国消费者在汽车等方面的消费更加随心，也更舍得为出行花钱；城镇调查失业率小幅下降，银行信贷投放也更快。而9月以来的数据延续了中国经济的一连串向好信号。该网站认为，这在欧美加息使消费者和企业陷入拮据的情况下为全球经济带来一线希望。

联合国贸易和发展会议发布的《2023年贸易和发展报告》认为，中国经济在2023年表现出经济复苏和增长的韧性。同时，与其他大型经济体相比，中国有更多的财政政策空间来应对挑战。联合国贸发会议全球化和发展战略司司长柯睿智指出：“中国经济2023年的增长速度将比欧元区快10到12倍，中国仍然是2023年全球增长的主要贡献者。”

智利《第三版时报》网站日前刊发一篇题为《永不停止的引擎》的文章。智利智中商会主席胡安·埃斯特万·穆萨莱姆在文章中表示，一段时间以来，个别外媒不时炒作“中国奇迹似乎已经结束”的论调。但从智中商会所经历的情况看，他并不认同这种观点。“我们不断见证智利企业对于同中国建立联系的兴趣以及中国对智利投资的不断增加。中国一直在为全球发展，包括智利的发展作出贡献。自今年年初以来，中国重新启动了一系列论坛、展览、交易会，彰显了其对经济开放和国际合作的持久兴趣。”