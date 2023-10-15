“主动健康视角下的积极老龄化”学术沙龙举行

学术沙龙现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京10月15日电 （记者闫妍）10月14日下午，由清华大学老龄社会研究中心主办的“主动健康视角下的积极老龄化”学术沙龙在清华大学举行。50余位来自临床营养学、老年医学、口腔医学、肿瘤学、康复医学、社会学、心理学等领域的专家学者围绕“消化道健康”“健康教育传播”“营养干预”“生活方式引导”等议题进行了深入研讨与交流，从主动健康视角提出了应对人口老龄化方案。

学术沙龙分为主题发言和研讨交流两部分。在主题发言环节，北京协和医院临床营养科主任于康，北京协和医院老年医学科主任医师孙晓红，中国牙病防治基金会理事长、北京大学口腔医院教授李铁军，中国抗癌协会委员、厦门弘爱医院院长应敏刚，以消化道作为主动健康管理的基点，从肌少症与肠道菌群、老年消化与营养问题、口腔健康与老年生活健康、肿瘤与肠道菌群等方向，为积极应对人口老龄化建言献策。

在研讨交流环节，各界专家学者强调了消化道作为主动健康管理的重要意义，并为促进积极应对人口老龄化提供了新思考、新方向。

本次学术沙龙为专家学者相互学习与交流搭建了平台，进一步加深了与会者对积极应对人口老龄化议题的理解和认识。