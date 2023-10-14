青海省侨联携手医疗专家为高原民众提供义诊

中新网青海祁连10月13日电 (陈宗淇)12日至13日，青海省侨联携手青海红十字医院专家，赴青海省海北藏族自治州祁连县扎麻什乡河东村，为当地两百多名民众开展义诊。

据悉，义诊活动由青海省侨联、青海红十字医院主办，海北州委统战部、州侨办、河东村协办，青海红十字医院麻醉科、皮肤科、中医科、外科、内科等10个科室专家随行义诊。

祁连县平均海拔3169米，近日气温骤降，使得团队途中遇降雪天气，道路两侧草场被白雪覆盖，部分路段结冰。

医疗专家抵达时，闻讯而来的民众已排起长队。活动中，除提供简单诊疗外，还为现场就诊人员发放急救医疗包，并提供细致的病情诊断和下一步治疗建议。本次义诊所捐赠药物价值一万六千多元，均由青海省侨联捐助。

“风湿疼痛困扰了我30年，一直未能得到及时诊治，这次感谢医生提供的建议和免费发放的药物。”当地民众李秀分表示，因自己长期独居，这次在家门口得到专家诊治是件幸事。

青海红十字医院皮肤科主任、九三学社红十字支社主委傅强称，借助青海省侨联搭建的平台，义诊对传播疾病预防知识具有积极作用。

此次义诊为200多名村民进行初步检查。下一步，青海省侨联将在此活动基础上总结经验，开展更多义诊，为民众提供就诊咨询，将健康知识普及到千家万户。(完)