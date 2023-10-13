王黎：用心参与“爱甲行动” 以“科普+用药”筑牢群众健康阵地

关注甲状腺，守护生命“健康腺”。10月10日，老百姓大药房连锁股份有限公司总裁王黎在做客人民健康推出的《健康大讲堂》栏目时，从药店视角出发分享了“基层健康守门人”角色的担当与职责，并呼吁大众强化“自己是健康第一责任人”意识，增强对甲状腺疾病的科学认知，掌握甲状腺疾病防治、检查、合理用药等相关知识、技能，不断提高健康管理能力。

近年来，甲状腺相关慢病发病率处于上升趋势，并呈现出较为明显的年轻化倾向，尤其以女性患者居多。此外，由于甲状腺病症隐匿，导致该疾病的大众知晓率偏低，容易因误诊、漏诊致使甲减、甲亢长期未治，增加糖尿病、心血管疾病等病发风险。对此，人民健康于今年5月联合多方发起“健康中国科普先行2023甲状腺健康知识科普行动”（以下简称“爱甲行动”），将“甲状腺科普大赛”自举办四年来征集到的众多甲状腺疾病优质科普内容，分发给基层医疗机构、连锁药店等，以微信推送、门店电子屏等渠道进行传播，旨在通过专业有趣的科普加强公众对甲状腺疾病的认识，推动甲状腺疾病早筛早治理念“掷地有声”。

“老百姓大药房作为‘爱甲行动’的参与方，正努力建设成服务人民群众健康生活需求的重要阵地，我们有责任通过疾病科普宣传和专业的药事服务，帮助广大民众对甲状腺疾病建立科学认知，帮助患者科学防范、治疗疾病。”据王黎介绍，老百姓大药房以向大众提供专业而精准的健康管理服务为宗旨，以药事服务帮助慢病患者做好科学的全生命周期健康管理，并通过门店慢病专家及线上自媒体平台，持续向公众传播慢病健康知识。

在药事服务方面，据王黎介绍，老百姓大药房致力于成为“老百姓身边的健康生活专家”，以“科技驱动的健康服务平台”为战略，提供专业药事服务，让顾客少花钱、买对药、用对药。“在全国万家门店铺设血糖、血压、心率、血尿酸、血脂、幽门螺旋杆菌、血氧饱和度等慢病自测蓝牙智能设备，培养慢病管理专家为患者提供一对一、精准全面、科学持续的全病程深度慢病管理服务”。

在科普宣教方面，王黎介绍说，老百姓大药房不仅利用全国线下门店的专业药师和多媒体电子设备，进行包含甲状腺疾病在内的科普知识宣讲，还利用集团旗下的百杏堂名医馆，于每年4、5月策划推出国际甲状腺知识宣传周活动，通过线上多平台的宣推与线下门诊、义诊相结合，帮助公众提升对甲状腺疾病的了解和认知。同时联合其他社会力量协同开展呼吸、高血压、糖尿病等多病种慢病关爱日活动、疾病科普公益教育、患者管理等活动。

甲状腺作为人体重要的内分泌腺，它的异常反映会影响到体内其他器官和组织，且生命各个阶段均有可能受到甲状腺疾病侵扰。也因此，对于深度参与“爱甲行动”，王黎有着特别的期待：“为树立甲状腺高危人群尽早主动筛查意识，我们加入到‘爱甲行动’这一汇聚科普力量的甲状腺健康关爱平台，通过汇聚、分发权威有趣的科普内容，助推健康教育发挥更大的作用。”

“以科普形式助力公众甲状腺健康是医药人的使命，与老百姓大药房‘一切为了老百姓’的企业初衷‘心心相印’。我们未来将继续借力‘爱甲行动’平台，以创新甲状腺疾病科普教育形式为桥梁，以用药管理、科普教育为抓手，为群众带来更全面贴心的服务。”王黎说。（冯斯正）