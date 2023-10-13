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（健康视线）  

“家庭医生”进村啦

2023年10月13日08:47 来源：人民网－人民日报海外版

　　日前，河北省保定市徐水区中医医院医护人员在义联庄乡进行入户访视。
　　新华社记者 朱旭东摄

　　近年来，多地不断加强基层卫生服务网络建设，完善乡村卫生服务体系，以家庭医生签约服务为载体，让群众享受方便、快捷的个性化医疗健康服务。

(责编：乔业琼、杨迪)




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