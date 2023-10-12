全国卫生人员总数1441.1万人 2022年个人卫生支出占卫生总费用27.0%

新华社北京10月12日电（记者董瑞丰、李恒）国家卫生健康委12日发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2022年末，全国卫生人员总数1441.1万人，比上年增加42.5万人。2022年个人卫生支出占卫生总费用27.0%。

公报显示，2022年全国医疗卫生机构总数近103.3万个，医疗卫生机构床位975.0万张，中医类医疗卫生机构总数超8万个,每千人口执业（助理）医师3.15人，每千人口注册护士3.71人，数量均高于2021年。

根据此前印发的《“十四五”卫生健康人才发展规划》，到2025年全国卫生人员总数将达到1600万人，每千人口执业（助理）医师数达到3.20人，每千人口注册护士数达到3.80人。

公报还显示，2022年全国卫生总费用初步推算为84846.7亿元，占GDP比重为7.0%。相比2021年，尽管卫生总费用有所上升，但个人卫生支出占比仍在下降。2021年个人卫生支出占比为27.7%。更早之前，2012年这一占比为34.34%。

公报也对我国妇幼卫生与健康老龄化情况进行了梳理。据对全国妇幼健康监测，2022年，5岁以下儿童死亡率6.8‰，婴儿死亡率4.9‰，全国孕产妇死亡率为15.7/10万，与上年相比均有不同程度下降。

截至2022年末，全国设有国家老年疾病临床医学研究中心6个；设有老年医学科的二级及以上综合性医院5909个，建成老年友善医疗机构的综合性医院8627个、基层医疗卫生机构19494个，设有临终关怀（安宁疗护）科的医疗卫生机构4259个。

此外，公报显示，2022年出生人口956万人，其中二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%。2022年全国托育服务机构总数7.57万家，提供的托位数362.4万个，全国千人口托位数2.57个。

根据公报，2022年全国医疗卫生机构总诊疗人次84.2亿，与上年基本持平。