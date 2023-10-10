孟子怎么看“防猝死套餐”

想熬夜打游戏、刷短视频，但又害怕影响身体健康，怎么办？好办，来份“防猝死套餐”吧。

近期，“防猝死套餐”在网上走红，颇受一些年轻人的青睐，被认为是养生新爆款、健康好帮手。但也有不少人认为这是收智商税，没有任何作用，顶多提供一些心理安慰罢了。

在某购物平台，搜索“防猝死套餐”可知其中大概包括这么几种保健品：辅酶Q10、纳豆鱼油、叶黄素、软骨钙、维生素D3等，往往冠以“日本”“韩国”等字样。

从根本上说，保健品属于食品，不是药品，没有治疗疾病的作用，是用来补充营养、增强免疫力、调节身体机能的。如果用了这些保健品，就能预防心脑血管疾病、预防猝死，那医院就轻松了，相关科室可以关门了。

某个事物成为热点话题，多是契合了当时社会的某种群体心理或情绪，应该一分为二地加以分析。对“防猝死套餐”，也应如是观。

“防猝死套餐”能够一时走红网络，不一定是网友缺乏足够的健康素养，从而真相信它能预防猝死，更多是反映了这么一种矛盾心理：既想大快朵颐，又担心摄入过量；既想作息规律，又舍不得早睡；既想运动健身，又没时间没毅力。

这种矛盾心理可以理解。都知道吃垃圾食品不健康，可一天忙下来，疲惫的身心极度渴望碳水的安慰，也就不管不顾了；都知道熬夜影响褪黑素的分泌，不利于健康，但睡前时分是繁忙一天下来难得属于自己的时间，再多刷会儿手机就成了“题中应有之义”；都知道戒烟戒酒对身体好，可若烦恼难消、愁云不散，有时借一点儿酒精的麻痹能实现暂时的解脱，于是杯中物就变得有些可爱了。

但是，不时见诸报端的中青年人猝死的新闻，又在提醒着自己，不能再这么“作”了，得爱惜身体，转变生活方式了。怎么取舍？很多人就想，如果有种省事、易得的养生方法就好了。

于是，“防猝死套餐”便应运而生了。它满足了一些人的心理需求：通过新颖的、轻松的养生方式，实现健康、娱乐两不误。这就好比上学时解的那道应用题：把进水管和排水管一起打开，多长时间能把水池灌满？

孟子曾告诫：“鱼，我所欲也，熊掌亦我所欲也；二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。”须知，真正的“防猝死套餐”没有秘密，也没有高科技，就是老老实实地管住嘴、迈开腿，控制体重，适量运动，保证充足的睡眠，保持愉悦的心情。

在培养健康的生活方式上，确实是知易行难，但再难也得践行。健康说到底是自己的事，钱没了可以再挣，身体透支了可没人替自己买单，您说是吗？