家门口有了快乐成长空间

手工课上，学龄前的小朋友在老师带领下搭起七巧板；儿童驿站内，孩子们你一言我一语，围绕社区绿地花坛布置热烈讨论；口袋公园里，滑梯上不时传来爽朗的笑声……在浙江省杭州市临安区锦北街道马溪社区，不少居民选择将孩子留在社区，学习成长。

马溪社区共有13个小区、1个商业体，常住人口中妇女儿童人数占社区人数的近50%，其中社区内共有儿童1200余人。托育普惠、服务多样、设施齐全……现如今家门口的社区空间，早已成为儿童的成长乐园。

普惠托育，带娃更省心

吃完早饭，俞文斌夫妇和往常一样开车准备去杭州市区上班。夫妻俩带上10岁的大宝和5岁的二宝，首先来到了3分钟车程外的马溪社区邻里中心。

两年前，这里还是一片空置的小学校园。如今，走进宽敞明亮的三层邻里中心，儿童驿站内的活动区、城市书房绘本阅读区、儿童盥洗室、无障碍卫生间等功能区块一应俱全。活动教室的小方桌上，已经摆放好了讲述孙悟空故事的画册——一场关于《西游记》的公开课即将开始。这是社区联合当地艺术培训机构开设的托育特色课程。

午饭后，俞文斌照例打开手机，查看托管老师发来的图片：大宝在活动区玩积木，二宝在休息区的床位上午睡。

眼瞅到了下午6点，俞文斌结束工作后准时出现在儿童驿站，准备接孩子们回家。看到群里发的邀请函，他有点动心：“周末社区有场专家讲座，教家长如何帮助孩子养成良好的生活习惯，我打算去听听！”

遇到假期子女无人看护怎么办？马溪社区党委发挥组织优势，采用社区合伙人机制，连接多方资源，开设了公益普惠的全托班，俞文斌的孩子便是全托班的服务对象。

何为社区合伙人？“我们把企事业单位、爱心商家、社会组织、爱心个人等各方力量整合在一起，实现资源互通和普惠服务。”马溪社区党委副书记何晓平说，社区联合儿童教育中心、文学社、武术馆、家庭教育咨询中心等专业教培机构组织托班，邻里中心免费提供场地，托班最低每月只要1650元。

此外，社区依照年龄段划分新中班、新大班、小学3个班级，设置武术体能、绘本阅读、创意美术、书法等特色课程。

“我们夫妻俩都在外面工作，社区的托班让我们省了不少心！”俞文斌说。社区依托辖区内幼儿园的教室和室外空间，建立了普惠型托育点，为0—3岁婴幼儿设置了托育班。不仅如此，社区每月还会定期组织志愿者开展绘本互动阅读、智力游戏等课程。

“我们正持续打造15分钟托育样板服务圈，通过政府补贴、机构让利等方式，引进第三方社会组织参与运营，让价格更亲民，服务更优质。”何晓平说，截至今年8月，社区已有120余个家庭的孩子接受过全日托服务，托班实现满员开班。

活动丰富，引导更用心

“丁零零——”伴随着一阵急促的警铃，马溪社区邻里中心活动教室中的孩子们一个个弓着腰，低着身子，用湿毛巾捂住口鼻，按照消防员的引导，沿着楼宇中的逃生路线有序撤离到户外。

这是马溪社区青少年俱乐部组织的消防安全培训与演练活动。“遇到火灾一定不要盲目逃跑，听从老师的指挥，走消防通道。”区消防支队的消防员一边讲，一边演示起了灭火器的使用方法。伴随着白色粉末喷向盆中的火焰根部，火势渐渐小了下来，也引起孩子们的一阵欢呼。

“原来灭火器是这么用的！”浙江农林大学附属小学的学生陈奕帆，家住马溪社区，今年小学六年级的她，已是俱乐部活动的常客。

社区青少年俱乐部是杭州拓展青少年活动空间，丰富孩子们课余生活的新尝试。在临安区，社区会选择合适时机，依托辖区内的资源，统一组织丰富多彩的文体活动，促进孩子们的健康成长。除了消防演习，马溪社区还相继开展了亚运相关书籍阅读以及英语学习活动。

“‘你好’是Hello，‘谢谢’是Thank you！”在马溪社区的小区里，陈奕帆和小伙伴戴着红领巾，来到凉亭里，教老奶奶讲英语。这支队伍还有个好听的名字——“马小溪”儿童志愿服务小队。

除了教英语，陈奕帆还和爸爸一起参加过道路交通文明劝导活动。“大手牵小手，服务进社区，孩子们可选择闲暇时间，与家长一同参与社区治理，成为社区的‘小志愿者’。”马溪社区党委委员丁叶青说。

此外，儿童驿站还通过讲座、电影、手工、互动等模式，定期举办“幸福e家”家庭教育课堂、国学课堂等活动，为孩子们打造了温馨舒适、充满童趣的室内环境。在临安区残联的支持下，驿站还推出了“音为有你，语众不同”视障儿童特色成长项目，帮助视障儿童提高语言能力和人际交往能力，让他们的未来多一种可能性。

“一方面社区积极开展多样活动，持续丰富孩子们的课余生活，另一方面我们也在积极让孩子参与到社区工作中来，让他们更好融入社区，激发孩子们参与社区建设的主人翁意识。”丁叶青说。

设施升级，游乐更安心

傍晚，走进小区里的口袋公园，崭新的滑梯上，许多孩子正在嬉戏。树荫下的秋千、“迷你”篮球架、单杠、跷跷板、摇摇马……公园内的儿童游乐器材一应俱全。

“这里地方大，也很适合玩耍，一有空儿子就嚷着要来。”社区居民夏天奇还记得，刚搬来的时候，这里的健身设施老旧不说，还有安全隐患，更不用说供儿童使用的器材和场地了。

根据社区家长和孩子们的反馈，马溪社区迅速行动了起来：在原有地块开辟了一块儿童区域，同时新增了不少儿童游乐设施。不远处的小型广场里，还摆上了各式各样的花灯，夏天奇也时常带着孩子前去打卡。

对儿童的贴心服务同样反映在细节里。1.2米的洗手台、缩小版马桶、母婴室、儿童地标……专供儿童使用的公共基础设施随处可见。为了给予孩子更好的保护，社区还将儿童游戏区1.5米以下有棱角的地方做了彩色软包，减少安全隐患。

为了满足青少年的运动需求，社区结合老旧小区改造工程，新增篮球场、乒乓室等设施面积1000余平方米。此外，社区还在口袋公园100米处特设服务站，定期投放急救包以应对儿童玩耍过程中摔伤等突发情况。

马溪社区锚定儿童需求，打造以场地和资源共享为特色的服务体系。社区还在配备图书馆、儿童活动室等便民设施基础上，还联合教育机构开设儿童阅读角、儿童特色课堂、儿童口语角等微空间，与周边学校形成资源互补，打造“第二课堂”。

这是杭州构建儿童友好型城市的一个缩影。今年，杭州市有60%的街镇建设了至少1个示范型儿童之家，建成儿童之家3000个。在杭州动物园、市少儿图书馆等公共场所，都可以看到针对“儿童友好”的特色化、分龄式设计。

“我们将充分发挥自身优势，因地制宜打造具有特色的儿童友好社区品牌，进一步推进儿童友好社区建设，让更多孩子在社区安全生活、健康成长、快乐学习。”马溪社区党委书记杜伟东说。

《 人民日报 》（ 2023年10月10日 12 版）