提升基层慢病防治能力 “人民健康之星”科普行动即将走进重庆

聚焦慢病管理，助力老龄健康。为进一步提高慢病知识普及率、促进优质医疗资源下沉基层，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、重庆鑫斛药房连锁共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动将于10月11日走进重庆。

推进慢病防治，医防融合是关键。第三届“人民健康之星”科普行动重庆站将重点围绕中老年慢病人群，通过科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式传播可学习、可操作的慢病防治知识，分享慢病患者疾病管理经验，让大众了解、关注、重视慢病，学会在日常生活中科学防治慢病。

届时，“人民健康之星”科普行动将邀请重庆市中医院副主任中医师童亚西，为广大慢病患者重点科普秋冬季节慢病管理知识。现场也将开展多普勒仪器检测、血压检测，并为中老年人群提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务，引导大众重视慢病管理。

10月11日下午，鑫斛药房双龙店、红黄路店、胜利路店3家门店还将同时开启健康咨询，邀请心血管内科、内分泌科等科室多位专家提供慢病筛查、老年常见疾病咨询等健康服务，助力患者做好慢病管理。

据了解，自2021年“人民健康之星”科普行动启动以来，以岭药业联合多家连锁药店，通过举办专家科普讲座、健康咨询，普及慢病管理知识，已在广东、山东、湖南、陕西、河北、山西、河南等多地举办。第三届“人民健康之星”科普行动也将以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围内普及科普知识，引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者能获得慢病管理好经验，提升慢病患者生活质量。（王颖）