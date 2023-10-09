直播预告：身体力行参与“爱甲行动” 因人制宜助推健康中国

今年3月，人民健康联合多方发起“健康中国科普先行2023甲状腺健康知识科普行动”（爱甲行动），将四年来“甲状腺科普大赛”积累的众多甲状腺疾病的优质科普内容，分发给基层医疗机构、连锁药店通过公众号、大屏幕等渠道进行传播，加强公众对甲状腺疾病的认识，推动甲状腺疾病早筛查、早治疗，提升全民健康认知。

10月10日10:00，《健康大讲堂》栏目邀请老百姓大药房连锁股份有限公司总裁王黎做客演播室。

嘉宾介绍：

王黎，现任老百姓大药房连锁股份有限公司总裁。北京师范大学应用化学本科，英国利兹大学广告与市场营销学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，国家二级营养师。

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