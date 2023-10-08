为生命续航 大四学生成功捐献造血干细胞

“如果没有你的捐献，我恐怕就要在不久的将来去到另一个世界。是你给了我新的希望，是你给了我活下去的勇气和信心，也是你让我看到了世界的美好。我真诚地感谢你，祝愿你幸福快乐！”近日，南京中医药大学大四学生汤宇杰收到了一封手写信，信上患有血液疾病的患儿用稚嫩的笔迹表达着对汤宇杰捐献造血干细胞的谢意。

2021年12月，汤宇杰在学校举办的献血车进校园的活动中，从校红会同学那里了解到造血干细胞捐献，毫不犹豫地报名加入，成为一名中华骨髓库造血干细胞捐献志愿者。

今年6月20日，忙于备战考研的汤宇杰接到南京市栖霞区红十字会工作人员电话，告知他与一位血液系统疾病患者的HLA（人类白细胞表面抗原）初配成功，征询他是否愿意进行高分辨配型。得知与一名患者初步匹配成功，汤宇杰没有丝毫的犹豫与迟疑，当即表示同意捐献。在父母的支持下，暑期留校备战考研的汤宇杰积极配合南京市红十字会和栖霞区红十字会，多次前往医院，顺利完成高分辨采集和全面体检等前期工作。

入院前，在南京市栖霞区红十字会的精心安排下，学校为汤宇杰举办了一场干细胞捐献欢送会。汤宇杰说，“身为南京中医药大学的一分子，虽然我学的不是医学专业，但大医精诚、救死扶伤是流淌在我们血液里的共同基因。参与此次捐献，也是想做一点自己力所能及的事情帮助别人。”欢送会结束后，在区红十字会护送下，汤宇杰入住东南大学附属医院中大医院，连续数天、每天两次的动员针注射给他带来了较为强烈的不适感，但依旧阻挡不了他捐献的坚定决心。学院老师、班级同学的关心也给汤宇杰带来了莫大的温暖和信心。

9月20日上午，汤宇杰在经过4个多小时的采集后，成功捐献了172毫升造血干细胞，成为江苏省第1254例、南京市第164例、栖霞区第23例造血干细胞捐献者，为远方素不相识的小患者送去生的希望。

对于捐献造血干细胞给小患者，汤宇杰说，他很高兴从此多了一个非血缘的弟弟或妹妹，假如还有这样的机会，还会毫不犹豫去做，“爱是一盏灯，越黑暗的地方越需要光明，希望接受捐赠的小朋友早日恢复健康，和同龄孩子一起去拥抱这个美好的世界”。