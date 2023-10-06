曾光教授：流感疫苗，预防不止于流感

流感病毒：被低估的敌人

呼吸道感染和死亡是直接影响。流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，也是每年人类面临的巨大健康威胁之一。流感传播迅速，每年可引起季节性流行，季节性流感主要是甲型和乙型流感病毒引起。在全球范围内，每年流感季节性流行可导致300万-500万重症病例，29万-65万呼吸道疾病相关死亡。流感病毒直接侵袭人体的呼吸系统，可引起病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征等多种威胁生命的严重并发症。根据一项研究分析，流感感染在一周内使肺炎易感性增加了约100倍。在0-14岁儿童中，相较于未患流感的儿童，有症状的流感感染儿童发病后30天内患肺炎的风险显著增加，尤其是感染后一周内，发生肺炎的风险高8.3倍。

呼吸道之外的负担亦不容小觑。在某些情况下，流感感染还可能引发多种非呼吸系统并发症—影响心脏、中枢神经系统及其他器官或系统。研究发现，对于40岁及以上的人群，在流感病毒感染后的3天内，心肌梗死和卒中的风险分别增加约10倍和8倍。在一项回顾性队列分析中，2型糖尿病患者在流感感染期间的异常血糖事件发生风险增加74%。此外，在65岁及以上的老年人中，流感导致的独立性丧失的患者超过五分之一。

流感使医疗卫生系统和社会面临巨大压力。据估算，全球平均每天有超过2.5万人因流感住院。一项回顾性分析显示，出现并发症的流感患者的住院率及住院费用是无并发症患者的1.5倍和2倍。据中国的一项系统综述和荟萃分析显示，5岁以下的儿童因流感相关的住院率和流感样疾病门诊就诊率最高。65岁以上和5岁以下的人群是流感发病和死亡负担的主要来源，其中以老年人平均经济负担最重。

流感疫苗：预防不止于流感

接种疫苗是预防流感及相关并发症非常有效的手段和具成本效益的方法。一般推荐高危人群如孕妇、6个月至5岁的儿童、老年人和患有基础疾病的人群、卫生保健工作者和护理人员在每年接种一次流感疫苗。中国一项多中心前瞻性干预研究结果显示，接种流感疫苗和肺炎球菌多糖疫苗，无论单独接种还是联合接种，都可以显著减少患者患慢性阻塞性肺疾病急性加重、肺炎的风险并降低相关住院率，同时还可显著降低医疗费用。除了减少流感感染风险外，心肌梗死后或高危冠心病患者早期接种流感疫苗可降低全因死亡、心肌梗死或支架血栓形成的复合风险，并降低12个月时全因死亡和心血管死亡的风险。因此，接种流感疫苗或许可被作为心肌梗死后住院治疗的一部分。接种流感疫苗带来的经济效益也很显著。

创新流感疫苗展现出更高的保护效果。新型疫苗也展示出了流感以外的保护作用。据研究显示，高剂量流感疫苗不仅可以保护感染，还可以减少住院。一项临床试验数据报道，在老年人中，高剂量流感疫苗相比标准剂量疫苗可额外预防24%的流感感染。同时，据一项系统综述和Meta分析显示，在12个流感季和4500万患者中，肺炎和心血管相关住院人数显著减少。此外，与灭活四价对照疫苗相比，重组四价流感疫苗对于预防流感（50岁及以上人群），有效性提高30%。

当务之急：重视流感疫苗接种

我国流感疫苗接种率较低。据报道，2020-2021、2021-2022和2022-2023年度，我国流感疫苗接种率分别仅为3.16%、2.47%和3.84%，远低于欧美发达国家。WHO建议优先接种流感疫苗的群体包括孕妇、儿童、老人、基础病患者和卫生工作者等；同时建议各国将推荐人群的流感疫苗接种率目标设定为75%。可以说，当下我国的流感疫苗接种工作距离目标仍然相距甚远。

实施费用优惠政策可提高接种率。导致我国流感疫苗接种率低的原因是多方面的，包括认知水平、价格因素、可及性等。而接种费用优惠政策的实施和倡导能在很大程度上提高流感疫苗接种率，尤其是免费接种政策。2020-2021、2021-2022和2022-2023年度免费接种政策人群接种率分别为51.75%、38.32%和44.07%，其次为医保报销政策的9.74%、7.36%和4.54%。免费接种人群常包括学龄前儿童、中小学学生和老年人等。近年来，我国一直在积极推动流感防控和流感疫苗接种工作，为提高人群流感疫苗接种率，应鼓励更多的地区将流感疫苗接种纳入财政补助或医保支付范畴，扩大流感疫苗费用优惠政策的覆盖人群。传染病防控，重视疫苗接种，从我做起，共筑健康屏障。

作者：曾光 中国疾控中心流行病学前首席科学家