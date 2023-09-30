粤医院由机器人辅助经皮肺穿刺活检：10分钟完成 降低辐射损害

中新网广州9月29日电 “相较于传统穿刺方式，机器人能在最大程度上实现肺结节穿刺过程的精准度、安全性及便捷性。”广东省人民医院呼吸与危重症科主任医师李静28日表示，该院团队利用新研发的肺部穿刺机器人辅助系统，在短短10分钟内仅用1针就为患者完成了经皮肺穿刺活检术。

在我国，每年因肺癌死亡的患者超过70万，居我国恶性肿瘤死亡之首位。确诊肺癌，组织病理学和细胞病理学依然是确诊肺癌的金标准，这就涉及到一些有创检查，包括纵隔镜活检、经皮肺穿刺活检、胸腔镜活检以及特殊的一些内镜技术。

传统的经皮肺穿刺活检术高度依赖术者的临床实践经验，考验手术医生对胸部解剖结构的熟悉程度及三维重建想象能力，常需多次进行CT扫描以调整定位穿刺角度、深度。对于小病灶、位置难以到达、病人呼吸配合差、术者经验不足者，有时穿刺长达1小时至2小时。“来回穿刺使取样位容易出血，导致气胸等并发症的发生。”李静称。

不久前，58岁的古女士因“左肺占位”到医院就诊，经过团队讨论，需行经皮肺穿刺活检才能明确诊断。经对患者全面评估并告知相关风险，取得患者知情同意后，广东省人民医院呼吸与危重症科团队为其采用机器人辅助系统引导下肺穿刺活检术。术中，该团队仅用一针就完成了对肺部结节的精准穿刺，穿刺全程用时仅10分钟，过程顺利，术后患者无气胸、咯血等并发症发生。

李静介绍，该机器人辅助系统集结了光学导航、人工智能、机械臂辅助定位等多项先进技术。通过光学定位导航技术，在CT图像三维重建基础上，配合患者呼吸运动，通过图像模拟引导穿刺针沿预设的穿刺路线与靶点进行穿刺。实现穿刺过程中，组织结构和穿刺路径的三维空间位置可视化，有效避开穿刺路径上的骨骼、血管及重要脏器，降低手术规划难度。

“应用了肺部穿刺机器人辅助系统后，古女士的穿刺仅仅进行了10分钟，用了一针就顺利完成。”李静表示借助该系统，医生仅需要术前1次CT扫描采集数据、到达病灶后1次CT扫描确认穿刺针位置，便可完成穿刺定位，提高穿刺效能，缩短操作时间，减少CT扫描次数，降低辐射暴露，并有助于推动肺组织经皮穿刺活检及消融手术推广下沉至基层单位，“该机器人辅助系统尤其适合于病变体积小、病灶位置易受呼吸运动影响的困难穿刺，为肺结节患者带来了诊疗新选择和新希望”。

此外，李静提及，据文献报道，初次 CT检查发现的肺部结节超过90%都是良性病变。但是，根据《肺结节诊治中国专家共识(2018年版)》意见，第一、看结节的大小和形态，如果结节大小8毫米以上，结节呈分叶状，边缘有小毛刺，结节内有空泡及血管穿行、胸膜牵拉、血管集束征等特点；第二、复查中结节有增大或实性成分增多。如果肺结节呈现以上情况，需警惕肿瘤风险，最好要足够重视，找专业医生定期随诊，必要时活检或手术切除。(蔡敏婕 张诚斌)