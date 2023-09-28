直播预告：心血管疾病合并糖尿病共管：新疗法 心获益

糖尿病是心血管疾病最重要的合并疾病，心血管疾病是2型糖尿病患者的主要致死和致残病因，严重威胁中老年人健康和生命安全。糖尿病患者合并心血管疾病在临床十分常见，当两大慢性病同时出现，在治疗方面要考虑的因素会更加复杂。创新药物治疗和生活方式科学干预并重，为医生及患者提供了科学、先进、有效的慢病治疗手段。怎样选择合理的治疗方案？有哪些新的诊疗方法可以应用？

9月29日17:00至18:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院心血管内科主任医师刘健来到演播室，就心血管疾病合并糖尿病等内容进行分享，欢迎您收看。

嘉宾简介：

刘健，北京大学人民医院心血管内科副主任，主任医师、教授、博士研究生导师。美国哥伦比亚大学医学中心/美国心血管研究基金会血管内超声博士后。科普公众号《刘健医生说心脏》主讲人，主编《谈心》《你好，心脏支架》等5本科普图书，中央广播电视总台《健康之路》《生活圈》、北京广播电视台《养生堂》等栏目嘉宾；获得第三届全国创新争先奖状。

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