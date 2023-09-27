湖南省职业健康行政管理人员培训班在长举办

为深入贯彻落实国家和我省职业健康重点工作任务,更好地把握工作重点、难点,研判工作形势,提升相关人员的监管能力和业务水平,9月26-27日,湖南省卫生健康委职业健康处在长沙举办湖南省职业健康行政管理人员培训班。全省各市州分管职业健康工作负责和职业健康科(处)室负责人及各县市区分管职业健康工作负责人参加了此次培训。

会上,湖南省卫生健康委职业健康处主要负责人充分肯定了2022年及过去四年职业健康工作所取得的可喜成绩,深入分析职业健康工作面临的新形势、新任务、新要求,并就下阶段全省职业健康工作重点进行部署安排。他强调,下阶段要继续高度重视职业病防治规划工作,深化职业病危害专项治理,深入开展宣传教育培训工作,持续推动职业健康技术支撑机构、技术服务机构有序发展,统筹推进职业病诊疗康复和保障工作,全力推进国家项目工作。

湖南省职业病防治院院长从技术层面出发,围绕全省国家职业病防治监测项目资金下达与使用要求、2023年职业健康重点工作情况进行了详细阐述,并对下一阶段工作提出了要压实责任,加快监测推进;对标对表,加强能力建设;多方联动,落实监督检查;务求实效,强化质量控制的具体要求。

会议通报了第三届职业健康传播作品评选结果通报并颁奖,邀请了相关专家围绕职业病危害申报及职业病危害专项治理工作解读、职业病防治法律法规解读、职业病防治规划解读及职业健康工作现状分析、国家职业病防治监测项目及质量控制通报等内容进行了培训。