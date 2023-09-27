“促进合理膳食 助力乡村振兴” 2023年维爱公益行动走进河北滦平

2023年维爱公益行动走进河北滦平（受访者供图）

为持续、扎实做好儿童青少年营养改善工作，9月22日，人民健康携手中国疾病预防控制中心、北京康盟慈善基金会等单位再次走进河北省滦平县，开展“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动，除了继续为当地826名小学生捐赠营养饮品以外，还带来了“三好”少年健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资。

据悉，自2022年6月起，维他奶作为公益支持单位已经为滦平县826名小学生捐赠了超过23万盒维他奶低糖豆奶。2023年也将继续供应、保障他们每日一盒豆奶“营养加餐”，致力以营养与健康为“雨露”，助力孩子们茁壮成长。

“乡村要振兴，教育当先行。教育要振兴，健康是保障。”滦平县委常委、副县长张雷介绍说，近年来，滦平县对农村义务教育学生营养膳食补助工作进行安排部署，目前县内农村义务教育阶段学生享受营养改善计划覆盖率达到100%。2023年，滦平县农村各年级学生的平均身高比2019年增长0.2cm—0.4cm，高于全国农村学生平均增长速度。张雷认为，进一步提升农村学生饮食与营养健康水平，还需要全体师生进一步增强健康意识和社会各方持续扎实做好儿童青少年营养改善工作。

人民健康副总经理赵娟表示，为推进儿童营养健康事业，营造良好的社会氛围，未来将继续发挥优势资源，携手各方积极开展全方位、多途径的营养健康科普和指导，提升人们的营养意识，让营养意识和健康行为口口相传、代代传递，让食物营养为亿万儿童的健康成长保驾护航。

滦平县平坊满族乡中心校校长白宇说：“留守在农村的孩子不仅需要健康的体魄、丰富的知识、幸福美满的童年，也更需要营养的均衡摄入。感谢各位走进校园，以实际行动帮扶农村学生，为孩子构筑饱含健康食粮和精神关怀的爱心之家。”

在众多捐赠物资中，维他奶提供的由回收纸包盒再生而成的乒乓球拍引起了孩子们的好奇心。原国家乒乓球队队员邹阳客串起“体育老师”，和“小选手”们在现场打得有来有回，一旁观战的学生们呐喊助威，好不热闹。“真没想到平时扔掉的包装盒还能变成球拍，太神奇了。”拿起乒乓球拍，孩子们爱不释手。这次活动不仅让孩子们感受到了关心与关爱，更把一颗颗环保和创造力的“种子”播在孩子们心中，为可持续发展奠定了坚实的基础。

邹阳与孩子们进行乒乓球互动（受访者供图）

维爱公益行动捐赠的乒乓球桌和回收纸盒再生乒乓球拍（受访者供图）

活动现场，邹阳分享了自己的感受：“平坊满族乡中心校的校训是‘爱就快乐’，可以感受到校方对每个学生全方位的关怀和培养，在教书育人的同时也注重学生们的身心健康。”她说，“饮食好、运动好”对儿童青少年身心发展尤为重要，希望更多儿童青少年能够喜欢乒乓球等运动，也希望更多公益性活动走进乡村，帮助更多孩子实现“饮食好、运动好”。

“同学们，你们印象中的三好学生要具备哪三好？”在“三好”促健康少年科普课堂上，中国疾病预防控制慢病处副研究员司向话音刚落，同学们纷纷举手主动回答问题。通过图文并茂、风趣幽默的讲授，司向老师向学校师生分享了在平衡膳食中不能忽视植物营养的重要作用，以及在日常生活中“饮食好、运动好、睡眠好”的小妙招，帮助他们养成好习惯。维他奶有限公司的员工志愿者还与平坊满族乡中心校的同学们进行了一场植物营养和纸包回收知识的互动问答，在寓教于乐中培养孩子们的合理膳食和低碳环保理念。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，公益足迹遍布贵州、湖南、甘肃、山西、河北、河南等6省10县的42所学校，定期为需要帮助的孩子们送上“营养加餐”。在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及营养知识，增强儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。（张慧丹）