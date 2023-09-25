新电商更注重提升用户体验

“今天我们带来的是改良过的苏式牛腩月饼，牛肉原料来自新疆本地牧场，请到专门做鲜肉月饼的苏州老师傅制作，产品既保留了鲜肉月饼层层起酥的口感，又将肉品升级为鲜嫩多汁的牛腩。”2023江苏电商直播节上，苏州洪鼎网络科技有限公司主播向秋灵在手机屏幕前热情洋溢地推介产品。

专家认为，直播等技术的发展、消费者需求和行为模式的变化，推动电子商务行业从传统电商向新电商升级，催生出直播电商、二手电商、社交电商、兴趣电商、信任电商等新模式，新商家以用户为中心，同时满足消费、低价、售后、社交、娱乐等需求，带来舒心体验。

让更多人享受优惠价格

“第三届中国新电商大会‘新电商直播节’上，我们带来吉林四平当地优质的农副产品，如四平贡米、肉饼、酸菜、豆面卷等，政府也匹配了相应的电子消费券，让更多人享受优惠价格。”吉林吉什里供应链管理有限公司副总经理张威说。

第三届中国新电商大会“新电商直播节”日前在吉林长春启动，围绕多个主题活动展开，包括吉林老字号网络嘉年华、新电商直播节暨中秋助农直播等，通过“小屏幕”打开“大市场”，将吉林优质产品推送到全国。

新电商正拓宽农村营销渠道，让农产品“种得好”也“卖得火”。不少电商平台主动到农产品源头建基地、定合约，通过产地直采等模式，借助数字化运营管理模式赋能农产品产业链。江苏徐州华岳网络科技有限公司董事长岳彩彬说：“3年前我就为家乡农产品开展公益助农直播，网友的消费热情很高。如今，越来越多的品牌感知到直播的魅力，我开始帮助特色农产品实现品牌化、产业化，带动农民创业增收。”

对外经济贸易大学信息学院教授华迎表示，新电商泛指电子商务领域出现的各类创新模式和业态，包括直播电商、内容电商、社交电商、移动电商、新零售、兴趣电商、信任电商、即时零售等。新电商作为数字经济和实体经济深度融合的产物，借助新一代数字技术赋能，引发了生产模式、流通模式和消费模式的深刻变革，在推动经济社会高质量发展、带动产业转型升级、释放消费潜力、创造高品质生活等方面发挥着不可替代的作用。

体验式消费受欢迎

中国电子商务和物流体系的不断完善，为闲置商品供需对接、流通交易创造了有利条件。卖家转手物品，买家节省开支，二手电商越来越受到人们的关注和青睐。

“线上优选车源、线下7天深度试驾的双重购车保障，消除了我在购买二手车前的顾虑，这样我可以全面掌握二手车的真实车况，更放心地在网上购买。”有网友在瓜子二手车平台购车后说。据了解，瓜子二手车日前推出“先试7天再买车”新方式，提供约7万辆的优质车源，用户可以通过瓜子官方检测、视频验车充分了解车况，选定车源后开始7天深度试驾，能动态核验车况，在多场景下判断车辆的适用性。

中国汽车流通协会会长助理罗磊表示，中国汽车保有量已达3.28亿台，二手车行业一直保持着高增长。瓜子推出的“先试7天再买车”，对促进二手车交易有着非常积极的作用。7天试驾保障了用户的购买权益，将加速供给侧品质升级。未来，试驾有望成为二手车购车的必要环节，可以吸引更多用户消费二手车，推动行业车况质量、流通效率、周转效率的全面提升。

瓜子二手车相关负责人介绍，中国汽车保有量规模化的增长及国家各项利好政策已推动行业走向买方市场，车况有保障将是未来行业高速发展的关键。“先试7天再买车”重构了二手车的购买方式，实现了用户、商家与平台的三方共赢。以用户为中心是企业增长的重要驱动，在成本可控的范围内最大限度对用户好，是平台应该坚持的经营策略。

从“人找货”到“货找人”

中国互联网络信息中心近日发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，网络购物等呈现良好发展势头，为广大网民的衣食住行提供全方位数字生活体验。截至今年6月，中国网络购物用户规模达8.84亿人，较2022年12月增长3880万人，占网民整体的82%。作为数字经济的重要业态，网购消费在助力消费增长中持续发挥积极作用。

如今，网络购物市场竞争逐步从粗放发展转向深耕细作，电商平台积极通过多种方式寻求新增长。“传统电商是消费者‘人找货’，新电商模式中则变为‘货找人’。”业内人士指出，很多用户在消费前并没有明确计划，他们在刷短视频、看直播的过程中购物，很多是临时被商品激发了兴趣，就像逛街一样。新电商基于精准的市场分析，把适合的商品直接推送给消费者，促使消费者加速做出决策。如快手等短视频平台发展“信任电商”“达人探店”等，建立主播和用户之间的信任感，将用户流量转化为商业价值；小红书、得物等分享类社区具有社交电商属性，更关注用户的个性化需求。

电商新模式快速涌现，带动了新国货品牌、老字号品牌创新发展，比如蜂花、百雀羚、鸿星尔克等国货品牌通过新电商实现了品牌影响力的提升。华迎认为，新电商通过高品质内容，打造具有趣味性、创新性、多样化和个性化的国潮文化商品，如非遗产品采用故事化推广方式，不同品牌联合开展跨界营销，吸引用户关注。新电商平台助力国货品牌连接消费者，为品牌商挖掘新用户、开发创意产品提供更多机会。