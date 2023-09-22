国家医疗保障局：今年1至8月基本医疗保险基金总收入20923.33亿元

人民网记者 闫妍摄

人民网北京9月22日电 （闫妍、陈子源）今日，国家医疗保障局召开2023年下半年例行新闻发布会，介绍当期医保基金运行情况、医保重大改革及重点工作，并回答媒体提问。

会上，国家医疗保障局办公室副主任付超奇介绍，2023年1至8月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入20923.33亿元。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入14738.06亿元。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出17864.77亿元，职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出11257.30亿元。

“国家医疗保障局着力破解制约医保高质量发展的深层次问题，特别是重点解决‘群众享受普通门诊统筹报销待遇不便捷’问题，推动报销定点零售药店门诊购药费用。”付超奇表示，截至今年8月，全国99%的职工医保统筹地区建立普通门诊统筹待遇，32.09万家定点医疗机构开通普通门诊统筹结算服务，累计结算13.14亿人次，结算医保基金1240.24亿元；25个省份的约14.14万家定点零售药店开通了门诊统筹报销服务，累计结算1.74亿人次，结算医保基金69.36亿元。

同时，国家医疗保障局着力提高居民医保门诊保障水平，明确有条件的地区可逐步将居民医保门诊用药保障机制覆盖范围从高血压、糖尿病扩大到心脑血管疾病，以新气象新作为推动医疗保障事业高质量发展。

付超奇还介绍，在基金监管方面，国家医疗保障局出台了部门规章《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》，规定了飞行检查的遵循原则、启动条件、组织方式、检查要求、检查程序、问题处理等内容，为进一步规范飞行检查提供重要制度保障；印发了《骨科高值医用耗材专项检查工作指南（2023版）》等3个工作指南以及《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》《关于开展2023年医疗保障基金飞行检查工作的通知》两份文件，加强医保基金使用常态化监管，聚焦整治重点，严厉打击医保领域违法违规行为，保障医保基金安全规范使用，提高基金使用效率。

在做好城乡居民参保方面，国家医疗保障局印发了《关于做好大学生参加基本医疗保险相关工作的通知》《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，切实做好学生、儿童、新生儿、流动人口等重点人群参保工作，鼓励大学生参加基本医疗保险，明确城乡居民基本医疗保险筹资和待遇保障的工作安排，并在医保支付管理、医药集中采购和价格管理等方面提出具体要求。

在做好医保便民服务方面，国家医疗保障局印发了《关于实施医保服务十六项便民措施的通知》，通过减环节、优流程、优服务、一站办、减跑动，逐个突破当下医保经办政务服务的难点和堵点，为参保群众提供更便捷、更优质、更高效的医保服务。