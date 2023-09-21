长期护理保险2个试行办法公开征求意见

人民网北京9月21日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为加强长期护理保险失能等级评估管理，保障参保人合法权益，国家医保局研究起草了《长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》《长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法（试行）》，并于近日向社会公开征求意见。

公众可通过电子邮件或书面信函的方式提出意见建议，反馈截止时间为2023年9月27日17：00。

附：1.长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）

2.长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法（试行）