北京推41条市级秋季农业精品线路

日前，“京华乡韵·‘农’墨多彩妫水情”2023年北京市休闲农业“十百千万”畅游行动推介活动在延庆世葡园正式开启。活动现场，北京休闲农业推介官围绕秋季休闲游推介了京郊赏秋好去处，发布了41条市级秋季休闲农业精品线路和10条延庆秋季休闲农业精品线路，为北京市民带来一场精彩纷呈的休闲农业和乡村旅游盛宴。

活动现场，来自密云、门头沟、朝阳、延庆、怀柔的北京休闲农业推介官们，向市民发出了金秋之邀：来密云新城子镇，在百年古树城堡中领略“古树名镇”的历史魅力与文化底蕴；来门头沟梨小白创意农场，露营烧烤戏水逗萌宠，和孩子们在探索中相伴成长；来朝阳圣露庄园，品酒摘葡萄之余还可以尽情享受田园野趣；来延庆里炮村，打卡长城脚下的园艺小镇，感受浓郁的庭院园艺风情；来怀柔栅子村，在吃住游购娱中体验“满族八旗”的正蓝旗文化……推介官们通过互动问答、节目演艺等丰富多彩的推介形式，邀请大家走进大美京郊，感受田园风光、体验农事活动、领略乡土风情。

在本次活动上，北京市农业农村局推介了“2023年北京市美丽休闲乡村”和“2023年北京市休闲农业五星级园区（企业）”，并举行颁奖仪式。“北京拥有丰富的休闲农业资源，希望通过树立一批典型示范、培育一批休闲农业品牌，将其打造成引领休闲农业发展的样板，也为大家畅游京郊提供指引。”相关负责人表示。

活动现场还推出《秋日浓·百味享收》休闲农业畅游手册。手册涵盖九大主题、41条休闲农业秋季精品线路，围绕秋季采摘和收获体验推介的休闲农业园区和美丽休闲乡村，将其和周边其他园区、乡村、民宿等资源点位相结合，连点成线，串联成一条完整的“吃喝玩乐游购娱”线路，为市民畅游京郊提供指引。同时，延庆也发布《美丽延庆秋季休闲游》创意地图，推出八达岭石峡关谷、大庄科红色教育体验基地、康庄园艺风情小镇等10条秋季休闲农业精品线路，为市民游客探寻“最美冬奥城”提供指南，推动延庆秋季休闲游消费市场持续升温。

活动现场汇聚了北京各涉农区超100个品类的优质农产品、农副产品、特色手工艺品、非遗文创产品，包括延庆红提、夏黑、美人指等葡萄和白羊玉国光苹果，怀柔百年老栗树板栗，通州纯手工制作非遗手编笤帚等，邀市民现场品尝、参观。

北京市休闲农业“十百千万”畅游行动推介活动已经连续举办三年，在激活城乡消费新需求、释放经济新活力、打开农民增收新空间、加快推动休闲农业快速发展和提档升级方面，取得了不菲的成绩。接下来，北京将继续丰富休闲农业业态和内容，提升休闲农业整体水平，增强市民服务体验，为广大市民提供高品位、多层次、全方位的休闲体验。赵婷婷