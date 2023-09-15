国家卫健委：发挥示范作用 引领医务工作者投身健康科普行列

人民网北京9月15日电 （记者乔业琼）今天，国家卫生健康委召开发布会，介绍推进医院健康促进服务百姓健康有关情况，并回答记者提问。

“我们一直在坚持选树卫生健康领域先进典型，充分发挥他们的示范引领作用，鼓励他们做科普，引领更多的医务工作者特别是年轻人，投身健康科普的行列。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示。

他举例，比如已经90多岁的“时代楷模”骆抗先教授，在75岁时开通博客为患者答疑解惑，普及乙肝防治知识，每年惠及几十万的患者。

米锋表示，在抗击新冠疫情工作中邀请医务人员优秀代表走上发布台，用通俗易懂的健康科普知识，为群众来解疑释惑，他们作为各自领域的知名专家，日常的诊疗工作都十分繁忙，但是仍投入大量时间精力，通过参加新闻发布会、接受媒体采访、开设科普专栏、撰写科普文章、开通新媒体账号、制作短视频，不断借助全媒体传播手段，开展科学权威、好记好用的健康科普，在努力实现健康科普的高质量供给。许多坚守一线的优秀乡村医生、社区医生，更是通过日复一日、口口相传，向群众介绍和讲解健康知识，更好地为群众健康守住门。

“一个人影响一群人，一群人惠及更多人。”米锋说，医疗机构要更好落实预防为主的工作方针，更加积极发掘选树典型，多措并举鼓励他们成为健康促进和健康科普的先锋力量，为高质量发展营造良好氛围，更好地满足人民群众健康需求。