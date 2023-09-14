湖南省卫生健康委在常德举办全省血吸虫病达标推进工作培训班

为加快推进我省血吸虫病消除达标工作,迎接国家对我省血吸虫病传播阻断达标考核验收,9月13-14日,全省血吸虫病达标推进工作培训班在常德市澧县召开。省卫生健康委党组成员、副主任李俊华出席会议并讲话。

会议通报了2023年全省汛期血吸虫病防治工作督导情况;解读了《加快实现消除血吸虫病目标行动方案(2023-2030年)》和《消除血吸虫病国家考核方案》,邀请了省血吸虫病防治所专家介绍血吸虫病达标资料整理相关要点,并安排所有资料员前往澧阳血防站进行现场学习交流。

会上,李俊华对湖南省血吸虫病传播阻断达标及消除推进工作作了具体部署。他强调,现在是我省实现全省血吸虫病传播阻断达标最关键的时期,为确保做好迎检准备工作,顺利通过全省血吸虫病传播阻断达标考核验收,要做到三点:一是认清形势,增强责任感和使命感,从讲政治、顾大局的高度,切实做好各项准备工作;二是精心准备,确保实现达标,要做好四个“准备”,即疫区各级党委政府领导要做好准备,相关部门要做好准备,血防队伍要做好准备,资料整理上要做好准备;三是巩固成果,确保疫情不反弹,重点做到在思想上、省市指导上、工作力度上要到位。

长沙、岳阳、常德、株洲、张家界、益阳市卫生健康委分管负责同志、市血防办(疾控科)负责人、资料员,40个血吸虫病流行县卫生健康局(血防办)分管负责同志、资料员以及各个基层血防站站长,省特种疾病防治工作协调小组办公室、省血吸虫病防治所的相关人员参加本次培训。