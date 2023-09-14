国家医保局：加快推进医保基金智能审核和监管

人民网北京9月14日电 （闫妍、陈子源）近日，国家医保局发布《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》（以下简称《通知》）。明确将实施大数据实时动态智能监控，实现医保基金支付智能审核全覆盖，构建事前、事中、事后全环节监管的基金安全防控机制。

《通知》明确，到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统，智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台，全面开展经办智能审核，初步实现全国智能监控“一张网”；到2025年底，基本建立规范化、科学化、常态化的智能审核和监控体系，形成经办日常审核与现场核查、大数据分析、全场景智能监控等多种方式的常态化监管体系。

国家医保局有关负责人介绍，智能化监管手段加强医保基金监管不会对参保人的正常看病就医行为产生影响。对于明确的违法违规，要加强监管和干预，逐步实现对可刚性约束的违法违规问题自动拦截；对于涉及医疗合理类的问题，在系统检出疑点问题后，要及时反馈至定点医药机构，由其进行申诉，充分听取医药机构申诉意见并经必要的复审、合议、终审等程序后确定是否支付。

归根结底，医保基金监管的最终落脚点是希望通过智能审核和监控系统的应用，将基金监管关口前移，力争“抓早抓小”“防微杜渐”，帮助医疗机构强化自我管理、激发内生动力、增强行业自律、自觉规范医疗服务行为，真正实现“源头治理”，让人民群众享受到更加规范合理的医疗服务。