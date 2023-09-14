“超级黄金周”的市场逻辑与公众愿景

今年中秋、国庆双节叠加，假期长达8天，旅客出行意愿强烈，市场预计这将是一个旅游爆发的超级黄金周。据介绍，铁路国庆黄金周运输自9月27日开始，至10月8日结束，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。十一准备出游，可要提前预订酒店了，现在很多经济型、豪华型酒店都开始涨价了。

今年春节假期开始，文旅市场逐渐恢复，经过清明、端午两个小长假再到两个多月的暑期档，文旅市场热度一再递升。有些景点再次出现人满为患，景点管理部门不得不进行人流管控；高速公路也出现久违的拥堵；宾馆饭店则呈现集体涨价潮……客观言之，文旅市场的热还是很有意义的。

一方面，这符合市场逻辑。虽然一些酒店开始涨价，但只要涨价幅度符合规定，就没什么问题。文旅市场上，酒店是相对固定的量，而且热点旅游城市的酒店价格往往约定俗成。遇到小长假或暑期档，旅游的人多了，酒店价格因市而涨符合经济学常识。

另一方面，疫情三年，抑制了文旅市场，阻碍了人们出游，疫后文旅市场复苏也在预料之中。而且，人们更希望把今年的文旅市场和2019年同期进行对比，只有赶上或超过才更符合市场预期和公众愿景。从目前来看，文旅市场的表现越来越好，并且呈现出超预期的态势。

当前，中国经济继续保持复苏大势，但内需市场动能也存在后劲不足的问题。譬如生产生活供给和消费市场活力不足，市场出现“通缩”担忧等等。由于消费成为拉动中国经济的主引擎，消费活动也和民生质量密切相关，消费动能是否充足和可持续就成为自上而下关注的重点。就民众而言，就业和收入则是体现消费能力的两个核心指标。在此情势下，激活消费市场就不仅是稳经济的需要，也是提升民生愿景的关键。

就此而言，文旅市场的表现让人眼前一亮。暑期文旅市场的火旺，不仅凸显人们愿消费、能消费和敢消费，也折射了消费者足够的信心。由此放大到整个内需市场，文旅市场的消费信心，不仅会形成良性传导，一扫内需动能不足的萎靡之气，亦可提升整个市场的信心。

消费端的信心不仅会对供给侧带来正能量，也会促使政策精准施放，实现“补链、强链、延链”。近期中央出台的一揽子稳经济促消费的政策举措，特别是货币政策和财政政策综合投放，都在惠企利民方面发挥了作用。值得一提的是，除了文旅市场的热旺，新能源市场也在维持产销两旺的良好愿景。

无论从宏观经济全局还是市场中观预期，或是微观民生愿景，双节“超级黄金周”延续文旅市场的火旺，都值得肯定。从“双节”开始，中国经济进入第四季度“冲刺”，需要火旺的双节文旅市场提气。而且，随着一揽子政策释放出的红利，文旅市场和新能源车市的利好，也会给内需市场注入更多动能，为实现年度经济增长目标提供助力。

随着文旅市场全面复苏，文旅市场也应该加强管理和提升服务质量。过了疫后求量阶段，文旅市场开始回归常态，消费者对文旅市场的管理水平和服务质量也有了更高要求。因此，今年双节长假，各部门仍然要努力确保市场有序、安全、祥和，既要算好经济账，也要符合公众期待。