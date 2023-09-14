“孩子有问题 百分百是家长的问题” 暴露了什么问题？

近日，广州开发区某小学一年级新生家长会“幻灯片风波”在网上不断发酵。据知情者透露，该校李校长在家长会作专题讲座时播放的幻灯片，除了有网曝的“不要随意投诉，因为投诉的都考不上高中”外，还有“告诉大家一个真理：有什么样的家长就有什么样的孩子！”“孩子有问题百分百是家长的问题”等不当言论。

在家校共育理念深入人心的当下，举办新生家长见面会是很多学校开学始业教育的重要一环。除了向家长们介绍学校相关情况外，更重要的是充分阐述育人理念，争取家长的配合。家长是孩子的第一任老师。家庭教育对孩子健康成长的重要性日益被公众所深刻认知。随着家庭教育促进法的施行，家庭教育已然从“家事”上升为“国事”。提醒乃至警示为人父母者注重言传身教当然没毛病，但如果把孩子的问题一股脑儿都归结到家长身上，未免有失偏颇。诚如教育专家所言，学生的成长发展是在一个很大的体系中进行的，不能简单、片面地将孩子出现问题“百分百”看做是家长的问题。

据介绍，广州开发区某小学主讲的李校长是小学语文高级教师、广州市名校长，曾被授予2010年中国教育改革杰出贡献奖、全国特色教师、省优秀教师等荣誉称号。一位有诸多光环加持的校长，应该对教育孩子有深刻的理解，何以在家长会上如此信口开河？个中缘由，耐人寻味。

如果说，直言“不要随意投诉，因为投诉的都考不上高中”或许还可以视作一种调侃，那么，认定“孩子有问题百分百是家长的问题”则尽显武断之风。这两句话还共同向家长暗示了这样一层意思——孩子如果有问题，肯定是家长的责任，跟学校没有什么关系。因此，不乏家长认为学校是在“甩锅”，甚至是在PUA（精神控制）家长。

从该校长所作讲座的主题《发挥家长育人功效，构建教育新环境》来看，校长的初衷应该是不错的。引发舆情后，当地教育行政部门发布通告称：“学校本意是希望家长对于学校能够多些理解、支持与包容，培育家校共育的良好氛围。”但是，身为一校之长，在家长会上公然渲染这样有失偏颇的教育理念，不仅严重不妥，而且暴露了学校对家长的强势姿态，这也是令公众尤其是家长们心中更为不安的。

值得一提的是，李校长的这番言论在现实中也有一定的市场，不乏老师信受奉行。几年前，江西吉安某小学二年级的一名年轻数学教师，在班级群里公然批评几名没有批改检查家庭作业的家长：“你这样将来也想让孩子和你一样可悲吗？”如此不留情面的嘲讽呵斥，舆论一度为之哗然。此外，也有不少家长因孩子表现问题常常被老师请到学校，在教育孩子的同时，有的老师也会连带对家长也一起进行训斥。这些老师之所以敢于理直气壮地批评家长，原因不一而足，但类似“孩子有问题百分百是家长的问题”的思维观念，很可能就是其重要的“理论支撑”之一。

目前，当地教育行政部门已对李校长作出严肃批评，责令学校相关负责人作出书面检讨，并向家长做好解释工作，消除误会。此事所折射的教育理念偏颇等问题，值得引发深思。教育孩子是学校和家庭的共同任务，双方相互理解通力协作，才能真正发挥家校合力的作用。