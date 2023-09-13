全新血清学标志物被发现

科技日报讯 （记者符晓波）记者9月11日从厦门大学公共卫生学院获悉，该院夏宁邵教授团队发现具有高灵敏度和特异性的全新鼻咽癌筛查和早诊标志物P85-Ab，对比现有双抗体筛查方案，将鼻咽癌早诊早治率提高了22%。相关成果近日发表于国际医学期刊《新英格兰医学杂志》。

鼻咽癌是一种发生于鼻咽部的恶性肿瘤，在我国及东南亚地区发病率较高。因鼻咽癌与EB病毒感染密切相关，此前一般通过EB病毒双抗体或连续两次DNA检测等进行鼻咽癌筛查。但EB病毒感染较为常见，其中仅有极少部分会发展为癌症，这导致通过双抗体方案筛查高危人员最终确诊为鼻咽癌的比例仅为4%—5%。

研究人员介绍，团队在对鼻咽癌和健康对照者血清中EB病毒的抗体谱进行系统研究的过程中，发现了这一全新的鼻咽癌血清学标志物。随后在2020年至2021年间，团队与中山市人民医院季明芳教授团队合作，开展了约2.5万人的前瞻性队列研究，采用头对头试验比较了P85-Ab检测与传统双抗体方案在鼻咽癌筛查中的效能。

研究发现，P85-Ab检测与双抗体检测的检出率分别为97.9%和72.3%，在对早期鼻咽癌的检出灵敏度方面，前者更高。同时，P85-Ab检测的阳性预测值为10%，相较于双抗体方案4.3%的阳性预测值，提高了1倍以上。此外，P85-Ab检测与双抗体检测还具有互补性，即在P85-Ab阳性的基础上，进一步检测双抗体，再对双抗体中高危者进行鼻咽镜检查，这样能够将鼻咽癌筛查的阳性预测值提高到29.6%—44.6%。

该联合筛查方案有助于扩大鼻咽癌筛查覆盖面，降低筛查成本，且显著提升鼻咽癌早诊率，为更多患者赢得宝贵的早期治疗时间。据悉，目前P85-Ab检测试剂已实现产业转化，并已向国家药品监督管理局提交注册申请。