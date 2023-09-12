发展户外运动 推广健康生活（体坛观澜）

在坚持人与自然和谐共生的过程中，体育事业发展与生态文明建设紧密结合，健康的生活方式将蔚然成风

秋天，越来越多人选择走出家门，参与户外运动。无论是相约而行的远足，还是各种体育机构、旅游公司推出的“户外+”体育产品，亲近大自然的户外活动越来越受人们青睐。

近年来，户外运动逐渐成为群众喜闻乐见的休闲方式。各类户外运动协会、俱乐部发展迅速，带动越来越多人“动”起来。据《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》数据，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超过4亿。

不断增长的用户数量，带动了体育用品消费。某电商平台数据显示，跑步、登山、露营等户外运动装备成交额近年来增长显著。今夏以来，该平台户外极限运动品类销售额整体远超去年同期，其中，皮划艇、充气艇、冲浪板、滑水板、桨板同比增长迅速，高于市场平均水平。

在从小众走向大众的过程中，户外运动不断深化发展。以露营产品为例，其产业链条较长，可与旅游、文化、康养、体育培训等行业相融合，形成良好的产业生态，搭建新的消费场景，带动经济社会发展。

2023年中国户外运动产业大会将于10月在云南举行。这令不少户外运动爱好者翘首以盼，也成为行业交流、展示的契机，同时将对云南发展体育产业起到积极作用。

因地制宜发展户外运动，其健康、绿色、低碳的特性不仅可以为群众带来更多公共体育服务，也有助于打造良好的户外休闲环境、促进生态环境改善，让产业落地与绿水青山实现“双向奔赴”，进入和谐发展的正循环。

发展户外运动，推广健康生活。在坚持人与自然和谐共生的过程中，体育事业发展与生态文明建设紧密结合，健康的生活方式将蔚然成风。

《 人民日报 》（ 2023年09月12日 15 版）