村民在家门口看病也能报销

“今天看病总共花费了20.5元，医保报销10.25元。您只需支付10.25元就行了。”一大早，河南省周口市太康县城郊乡池庄村63岁的郭爱莲老人来到村卫生室看病拿药。经过诊疗，村医张相明给她开了3天的治疗心脑血管疾病的药物。

郭爱莲老人罹患心脑血管疾病已有五六年时间。曾经，在村卫生室看病不能报销，她每次都会骑上自行车，到2公里外的乡卫生院就诊。“那时候，来回奔波得一个多小时，很不方便。”郭爱莲说。

变化，源自太康县全面推进实施的村级卫生室医保门诊报销政策。

太康县医保局党组书记、局长马团结介绍：“基层医疗卫生机构广泛分布在乡镇、街道、社区、村庄，为群众提供基本医疗卫生服务。广大群众迫切希望在家门口能够获得及时、便利的就医和医保服务。”

百姓的期盼就是党委政府的努力方向。太康县委、县政府组织县医保局明确责任分工，按照时间节点，定期会商落实，加大业务培训宣传，稳妥有序推进全县村级卫生室门诊医保报销结算工作。

3年间，太康县选定945家符合条件的村卫生室纳入医保定点管理，开展系统使用和医保报销培训80多场次，培训行政村卫生室村医3100多人次，医保服务覆盖率、正常使用率均达到100%。“全县共有774个行政村，现在每个行政村都有一个村卫生室开展医保门诊报销服务。”马团结说，患者在村卫生室看病和到乡镇卫生院看病，医保门诊报销比例一样。

全覆盖的村级医保门诊报销网络，为群众提供了便利。越来越多的参保群众看小病小痛，首选在家门口的村级卫生室就医。“现在，我明显感觉来卫生室看病的人多了。”坐在诊室内，太康县老冢镇刘寨行政村村医李贝贝一边给村民诊疗，一边对记者说。

“咱村离乡镇远，以前去乡镇卫生院看病，来回得半天。”“药物‘零差价’，在家门口就能看病报销，真方便！”“要是遇上阴雨天，给村医打个电话，半小时药物就能送到家。”

下午3点，日头高照，天朗气清。走进太康县大许寨镇葛花李行政村卫生室，五六名村民坐在椅子上，你一言我一语，言语里都是满满的幸福。

采访中，记者看到，各个定点村卫生室都配置了相关设备，提升整体服务水平，全力打通服务基层群众就医“最后一公里”。“国家的好政策，咱得落实好啊。”葛花李行政村村医张康峰笑着说。

要让利民政策持续发挥作用，还得坚持做好日常监管。太康县医保局副局长郑云鹏说，该局成立了4个督导组，定期对定点医疗机构门诊诊疗及用药规范执行情况进行核查，核查结果与医保基金支付挂钩，确保医保基金安全平稳运行。

《 人民日报 》（ 2023年09月12日 13 版）