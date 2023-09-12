“大娘，您的身体没啥大事，按照我刚说的治疗方法，坚持1个疗程肯定见效。”

“大叔，您的血压有点高，降压药1天1片可不能停啊，另外还要注意饮食。”

日前，在内蒙古赤峰市巴林左旗东沟村“送医下乡、健康义诊”主题党日活动现场，前来就诊的群众络绎不绝，医疗专家服务团正在为群众免费提供测血糖、量血压、诊断病情等健康诊疗服务。

专家和医务人员根据诊断结果现场开具处方，免费发放药品，耐心为老百姓进行现场讲解和健康指导，并对老年人常见病、多发病预防诊治等问题进行了科普解答。集中义诊后，专家团走村入户，到行动不便的患者家中开展上门义诊，提供可行性建议，把健康送上门。

年初以来，作为赤峰市党建引领医疗帮扶、推动优质医疗资源下沉的缩影，巴林左旗组织部门已组织医疗服务团开展送医下乡活动12次，受益人群达1300余人。

医疗帮扶对于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴至关重要。近年来，聚焦乡村医疗需求，赤峰市委组织部制定出台工作方案，明确“结对共建、上门诊疗、急需紧缺对接”等14条具体举措，持续深化推进医疗“组团式”帮扶工作，通过专家下沉、进修培训、双向转诊、远程医疗等推动赤峰地区医疗技术、人才培养、科学研究多维度提升，推进健康乡村建设，助力乡村全面振兴。