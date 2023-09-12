当雷暴天气遇上花粉季（链接）

根据新闻报道，内蒙古呼和浩特市近日迎来一场雷雨天气，雷雨后咳嗽、喘息患者数量明显增多。为什么会这样呢？

这是因为目前中国北方地区正值夏秋季花粉过敏高峰期。一般来说，杂草、树木等气传花粉过敏原，因体积较大不易进入人体的下呼吸道，所引起的过敏症状常局限于上呼吸道，常引发鼻塞、鼻痒、打喷嚏、流清水样鼻涕等过敏性鼻炎症状。

然而，在雷暴天气时，强对流常将花粉颗粒扫向高空，同时花粉遇水溶胀、崩裂，释放出大量具有变应原性且直径更小的颗粒，更容易进入人体的下呼吸道，下沉气流和降水又将花粉颗粒浓缩并带至地面，大大增加空气中的过敏原浓度。

因此，气道高反应的过敏患者在雷雨天气后，接触空气中浓度明显升高的过敏原，可能导致过敏性哮喘急性发作或加重，表现为突发或加重的咳嗽、喘息、胸闷等症状。这也是“雷暴哮喘”的发病机制。雷暴哮喘多发生在花粉季节，可表现为局部地区哮喘的大规模爆发，症状轻至重度不等，严重者可危及生命。

那么，应该如何预防雷暴哮喘的发生呢？

首先，花粉过敏的人群特别是中重度季节性过敏性鼻炎的患者，是雷暴哮喘的易感人群。建议该类患者早期于变态反应科就诊，进行过敏原检查。在相应花粉过敏季，做好防护措施，如户外佩戴口罩、雷雨天气尽量在室内关闭门窗等。

其次，花粉过敏的患者应积极规范治疗，在花粉期提前预防应用抗过敏药物，伴发过敏性哮喘的患者提前予以吸入糖皮质激素等治疗能够有效预防雷暴哮喘。

最后，过敏原特异性免疫治疗即脱敏治疗，可以使过敏患者对花粉过敏原形成免疫耐受，是改变过敏性疾病进程的唯一方式，也是针对病因的治疗。建议花粉过敏的患者到专业的变态反应科就诊治疗，摆脱过敏，健康生活。

（作者为北京世纪坛医院变态反应科住院医师）