传承创新发展中医 “岭南成药发祥地”焕新活力

近期，广东省佛山市南海区桂城街道桂一、西约社区的不少居民发现片区附近新开了一间中医馆。这间桂城街道社区卫生服务站中医馆日前启用，面积近500平方米，引入超短波治疗机、中药熏蒸机、牵引床等中医及现代康复设备，为周边居民提供针灸、艾灸、拔罐等多种中医适宜技术服务。

佛山近年来着力加强社区卫生服务中心(卫生院)中医馆、中医阁等中医综合服务区建设，实施基层中医药服务能力提升工程，发展针灸等中医非药物疗法，积极推广适宜技术。佛山通过对口帮扶、中医医联体和师带徒等多种方式，提高社区卫生服务机构中医健康服务能力，构筑“15分钟医疗康复就医圈”。

“今年，佛山实施新一轮全市基层中医药服务能力提升工程，建成一批特色突出、内涵提升的中医馆、中医阁。”佛山市卫生健康局局长陈爱贞称，佛山市充分发挥中医药在“治未病”、慢性病诊疗和康复领域的作用，让中医药健康服务扎根基层、走进千家万户。

如今，中医类诊所已成为佛山中医医疗服务的重要供给来源。截至2022年末，该市中医类诊所354个，以中医和中西医结合为主的村卫生室18个。2022年全市医疗机构中医门诊服务1544.79万人次。

佛山加快推进佛山市中医院“登峰计划”各项建设工作，深入实施中医名院、名科、名医、名药“四名”工程。截至2022年底，全市二级及以上公立综合医院设置中医临床科室的比例达到100%，二级及以上妇幼保健院设置中医临床科室的比例达到100%。

今年7月，佛山市中医院被列入国家优质高效医疗卫生服务体系建设工程2023年第二批中央预算内投资计划，获得项目支持资金1亿元，用于中医特色重点医院建设项目。

得益于人才优势的扩大，佛山市中医药强市建设驶入“快车道”。2022年，佛山市中医院获国家发改委、国家中医药管理局确定为中医特色重点医院项目。同年11月，佛山成为广东省建设国家中医药综合改革示范区试点城市。截至目前，佛山市共有4家三级公立中医医院，有国家级中医类重点专科7个，已组建27个市级中医专科联盟、17个市级中医医疗质控中心。

今年7月，首届广东省医疗机构制剂“岭南名方”评选结果公布，佛山市入围品种数量在全省地级市中排名第一。

事实上，佛山素有“岭南成药发祥地”的美誉，诞生了冯了性风湿跌打药酒、李众胜堂保济丸、李广海跌打袪风膏等一批知名中医药品牌。近年来，佛山研制开发了一系列具有岭南特色的中药制剂。

占地面积达109亩的佛山市中医院制剂中心是国内规模最大的院内制剂配剂中心之一。该中心于2010年12月建成运营，目前配制生产的制剂有丸剂、散剂、膏药等24个剂型、共111个品种。

“未来，佛山将继续提升中医药传承创新能力。”佛山市卫生健康局党组书记练凌东表示，佛山将以建设国家中医药综合改革示范区试点城市为契机，推进国家中医特色重点医院、区域中医诊疗中心建设。同时，实施中药中华老字号“一品牌一扶持”，推进中药配方颗粒标准化国际化建设，推动中药智能制造和中药品种研发创新，塑造佛山市中医药文化品牌。(完)