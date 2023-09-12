琴澳合作 推动中医药创新发展

2023年7月，一款主打散瘀消肿、祛风止痛功效的千里追风油获得澳门药物监督管理局签发的首张澳门药品跨境“委托制造许可”批件。这款名叫“马交牌千里追风油”的产品是澳门澳邦药厂有限公司跨境委托粤澳药业有限公司在横琴生产的。这是贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，实现“横琴生产+澳门监制”的首个落地项目，对推动琴澳两地中医药大健康产业的深度融合、协同发展具有重要示范作用。

“‘横琴生产+澳门监制’为澳门品牌在横琴扩产增量提供了可行性，提升了澳门品牌的竞争力。”澳邦药厂有限公司技术发展总监刘帝恒表示，本次药品跨境委托生产，打通了药监部门数据审批、物料海关流通等跨境委托的全流程。

2022年10月，《横琴粤澳深度合作区支持生物医药大健康产业高质量发展的若干措施》出台，大力扶持在澳门审批和注册、在合作区生产的中医药产品、食品及保健品，相关补贴最高可达2000万元。目前，横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”）正加快制定具体申报措施，计划于年内出台。

随着合作区产业配套和政策环境的日趋完善，越来越多粤澳两地的中医药企业选择横琴。据介绍，自横琴粤澳合作中医药科技产业园落成至今，已逐步构建覆盖中医药、化妆品、保健品、医疗器械、生物医药、医疗服务等多领域的产业体系，产业集聚效应初具规模，为澳门“1+4”适度多元发展提供有力支撑。

目前，该产业园已引进企业191家，其中澳资企业61家，承接了8个港澳已上市传统外用中成药、5个同名同方药、13个医疗机构中药制剂的开发和注册备案，1个已上市产品的二次开发。同时，协助澳门企业研发的2个同名同方药获得澳门预销售许可；协助澳门企业的1个港澳已上市传统外用中成药获得内地药品注册证书，成为澳门第二个通过简化注册审批程序在内地获批上市的外用中成药。

推进中医药产业化、现代化，让中医药走向世界，是合作区承载的重要使命之一。

合作区正努力推进国际一流、特色鲜明的生物医药大健康产业新高地建设，尤其是澳门高校在合作区的产学研基地，频频联合企业开展生物医药大健康领域的产学研转化项目。比如，珠海澳大科技研究院成果频出，与广东九州制药有限公司共建联合实验室，进行中药药食同源系列功能性食品和中成药品的开发；与广西柳药集团股份有限公司共建联合实验室，进行中药经典名方开发合作。该合作机制的背后是澳门大学教授引入国际前沿的研究成果和优秀科研团队，企业带来实验设备、产业人才、产业链条及应用场景，形成“源头创新—技术转化—人才培育”价值链，赋能琴澳产业发展。

此外，作为横琴中医药产业的重要载体，粤澳合作中医药科技产业园通过开展国际教育培训，拓展了葡语国家中医药市场。以澳门为窗口、莫桑比克为试点，横琴还创新推出国际化推广模式，并在佛得角及周边国家复制推广。

（本报记者 唐一歌 吴春燕）