健康饮食，92.8%受访儿童家长认为应重视积累儿童营养知识

75.0%受访家长对不同年龄段孩子重点需要哪些营养物质有所了解

新学期，学生陆续返校。随着健康饮食观念的深入人心，家长越来越重视对孩子饮食营养和健康的管理。很多家长都会对孩子千叮咛万嘱咐，要“好好吃饭”“不贪嘴零食”，力争将孩子“入口”这道关把好。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1334名0-14岁儿童家长进行的一项调查显示，75.0%的受访家长对不同年龄段孩子重点需要哪些营养物质有所了解。92.8%的受访家长明确家长应重视积累儿童营养知识，0-3岁受访儿童家长的这一意识最强。

“我总嘱咐孩子在学校不要乱买垃圾食品，一日三餐好好吃饭”

张然是江西人，儿子开学上初二，住校。他很关心儿子在学校的饮食问题，“之前他在学校门口的小摊上买了零食，吃后闹了肚子。而且孩子就爱喝各种饮料，不爱喝水和牛奶。在家的时候大人还能管管，到了学校就完全靠他自己了。”张然说，儿子假期牙齿不舒服，去看牙科，医生说是长了蛀牙，原因就是长期吃甜食、喝饮料。

河北某事业单位职员程莉莉的孩子开学上小学四年级，在寄宿班。每周日下午，她给孩子送到学校，周五放学再接回来。因为孩子正是长身体的阶段，程莉莉特别关心饮食安全问题。“我总嘱咐孩子在学校不要乱买垃圾食品，一日三餐好好吃饭，饭卡给她充了不少钱。每周，还会带着孩子一起去超市选购带到学校去的食品，比让她自己买放心。”程莉莉表示，她每次都会尽量选“儿童食品”，感觉这类食品更健康。

但当被问及到底什么是“儿童食品”，程莉莉也不是很清楚，“感觉在制作方式上应该是绿色少添加的。”她表示，自己身边的家长大都挺重视孩子的饮食问题，消费时也都更推崇“儿童食品”，但是对买来的“儿童食品”到底是不是真安全，大家其实也不是很确定。

对此，中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅介绍，我国现在对“儿童食品”尚没有精准的定义，也没有专门的儿童食品安全国家标准。对于“儿童食品”的生产原则，她指出，应该是能不加的就不加，能少加的不多加，坚持低油、低脂、低糖原则，并关注食品添加剂问题，做到配料表尽量干净。

她呼吁，从政策端，还是要推动制定儿童食品的标准。“现在市场上没有实现良币驱逐劣币，也没有更多的科学传播途径能够让家长知道该怎么去选择，所以很多家长搞不清什么才是真正的儿童食品。”

75.0%受访家长对各年龄段孩子重点需要的营养物质有所了解

程莉莉没有特意了解过不同年龄段的孩子该重点补充什么营养，平时吃些什么好。经常是孩子身体有什么状况了才去查询，自己感觉挺被动的。“前不久孩子查出有点贫血，我去网上查了下，才发现富含铁元素的很多食物，孩子都不怎么吃，有的是家里不常做，有的是孩子偏食不爱吃。”这让她觉得，家长还是应该重视儿童营养知识的积累。

湖北武汉的王晶的二宝还未出生，大宝秋季开学上幼儿园小班，现在每天早晚饭在家吃。她觉得，“儿童食品”质量参差不齐，孩子的饮食营养，归根结底还得靠家长自己把握。

林鑫是重庆一所高校的教师，也是二孩宝妈。她一胎生产后在月子中心报名参加过几节有关儿童饮食营养的课。当时授课医生根据年龄将儿童分为几个阶段，并讲了不同年龄段孩子的营养需求。她认真做了笔记，现在感到非常实用。“我家老大从小被我教育要健康饮食，所以到了学校我也不用担心她的饮食问题。”

调查显示，75.0%的受访家长对各年龄段孩子重点需要的营养物质有所了解，其中11.1%表示十分了解。同时，超两成受访家长(24.9%)直言不了解。

王伟晨是一家专门生产深海鱼食品企业的负责人。在市场调研的过程中，他感到现在的家长对无添加、海外进口等产品有着明显偏爱。“近两年有一个明显的需求改变：家长对食品健康的关注更多了，也更懂了。对配料是不是更简单，有没有添加剂、防腐剂都更关注了。我认为这是很好的变化。”

中国食品产业分析师朱丹蓬表示，经过疫情的三年，中国消费者的健康意识与健康知识都得到了提升和丰富。他指出，家长在给孩子挑选食品时，首先应该对自己孩子的身体状况有所了解。“孩子成长的每一个阶段，营养供给都有不同。要给孩子更精细、更精准、更完美的营养供给。同时，在现实生活中应该动态地去关注孩子的身体，做到营养配比的科学性。”

92.8%受访家长明确应重视积累儿童营养知识

林鑫说，“小孩子很容易生病，提高身体抵抗力要从平时饮食着手，强身健体。而且常言‘病从口入’，吃坏了东西很麻烦。家长一定要积累相关营养知识，这对于小孩的健康成长至关重要。”

调查中，92.8%的受访家长明确要重视积累儿童营养知识。其中，0-3岁受访儿童家长(95.9%)这一意识最强。

程莉莉坦言，每次给孩子挑选食品基本都是看“眼缘”。虽然深知商家的一些宣传套路，但不太会科学辨别，一项项去查也太麻烦。她认为，家长平时还是应该多积累有关饮食营养的知识。

林鑫深感，家长要找到科学专业的有关儿童营养知识的资源并不容易。很多所谓的“专业人士”资质无从考究，内容都是互相抄袭，甚至存在矛盾，没有科学依据。她希望专科医院能开通科普渠道，开展线上主题讲座，鼓励相关科室专家在微博、抖音这些平台开设内容分享账号，让家长能方便地获取权威信息。

张然觉得，学生大部分时间都是在学校度过，学校及周边的饮食安全必须要有保障。“希望相关部门能重视监督学校周边售卖食品的摊贩和铺子，防止出现‘三无’产品。学校对校内的食堂也要加强管理，采用健康的食材和烹饪方法。对于校内第三方承包的小店，应将食品安全问题写进合同中，不能承包出去就不管了。”

“虽然已经有很多家长对健康饮食有了意识，但仍有不少人的认知是很有限的。一些家长营养意识的淡薄是造成当前国内青少年肥胖问题普遍存在的重要原因。” 王伟晨认为，全社会应该更加重视对儿童膳食营养知识的宣传。

同时，身为食品制造企业负责人，他也强调，企业有责任宣传健康的饮食观念。“像我们是做鱼类产品的，一直在通过自身的宣传渠道去科普不同品种鱼之间的细分类型与区别，以及适配的人群。希望未来能有更多品牌参与到健康食品的知识普及中来。”

受访儿童家长中，孩子0-3岁的占33.1%，4-6岁的占43.0%，7-12岁的占19.0%，13-14岁的占4.9%。

(丁香雪钰对此文亦有贡献)