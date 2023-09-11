雷暴加哮喘，你的鼻子会经历什么

又到了鼻子遭罪的季节。这一回，一个略显陌生的词把许多人直接送进了医院——雷暴哮喘。

9月2日，内蒙古呼和浩特迎来雷雨天气，此后，“呼和浩特市暴雨后引发雷暴哮喘”这一词条上了热搜，据媒体报道，当地多家医院都已接诊此类病人。不久之后，北京也出现了多例病人。

雷暴？哮喘？听起来并不相关的两个概念糅合在一起，究竟会给过敏体质的人带来什么？北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主治医师于鲲遥告诉中青报·中青网记者，雷暴哮喘，实际上是一个“针对群体的概念”，指的是在雷暴天气发生后，在雷暴发生的区域，哮喘或有过敏潜质的人群出现急性加重症状的一种现象。

中国药师协会药学服务创新委员会副主任委员冀连梅也向记者解释，准确来说，雷暴哮喘不是一种疾病名称，不是一个医学诊断，“其实就是哮喘”。只不过，这一回发作的诱因包括雷暴。

诱因不仅仅是雷暴，用冀连梅的话说，在过敏季有过敏原存在的时候，遇到雷暴天气，才会诱发大量哮喘人群产生哮喘的急性发作。

“需要同时满足三个条件：一是有雷暴的天气，二是在过敏季有过敏原存在，三是这个人本身是一名哮喘病人。”冀连梅说。“过敏性鼻炎和过敏诱发的哮喘往往是‘孪生姐妹’，有研究数据表明，有过敏性哮喘的患者同时合并过敏性鼻炎的比例达到80%，反过来说，有季节性过敏性鼻炎的患者合并有过敏性哮喘的，达到了40%。”

每到过敏季，冀连梅所在的医院，过敏性哮喘患者以及过敏性鼻炎的患者“都是蜂拥而至的”。

据冀连梅解释，雷暴发生时，会使空气中的花粉颗粒溶胀和破碎，变得更细小，从而导致这些颗粒更容易被吸入人的呼吸道，直达肺部，最终诱发哮喘患者的病情加重，或是导致平时控制稳定的哮喘患者急性发作。

于鲲遥也提到，雷雨天气开始时，温暖的上升气流也会导致这些地表潜在的过敏原被带到空中，受雷雨云正负电荷作用力以及水汽的影响而促进崩解，变得“更容易被传播，也更容易被吸入”，对过敏人群而言，也就更容易患病。

“雷暴哮喘，和平时所说的鼻炎和哮喘，不是并列关系，而是因果关系。”于鲲遥暂时还未接诊过这类病人，但最近他也听说，哮喘病人发作的情况变多了。然而，他并不能确定这些病人都是因为雷暴天气诱发的。

“最近本来也是蒿草和秋季花粉多、过敏性疾病高发的季节。难以和某次雷暴天气建立起明显相关性。”于鲲遥说。

对患有哮喘和过敏性呼吸系统疾病的人来说，花粉，是9月最令人紧张的“风景”。每年到了花粉飘飞的季节，很多人就离不开口罩了，一不小心“受了刺激”，就得“涕泪横流”好一阵子。一些花粉检测预报的平台，也会在这个阶段每天早中晚三次发布“过敏风险等级”，为这些敏感群体提供预警。

对北京城区9月7日的最新预报是，城区的花粉以菊科蒿属为主，颗粒数每千平方毫米为501到800粒，系“很高水平”。

据内蒙古卫生健康委员会网站公开信息显示，2011年到2013年，呼和浩特市第一医院开展了“呼和浩特地区过敏性鼻炎患者主要过敏原的研究”，2017年起，内蒙古自治区原卫生计生委组织开展了为期3年的气传致敏花粉与过敏性鼻炎患病相关性研究项目工作。据最新研究情况来看，气传花粉与临床患者的过敏原检测阳性结果存在一定关联，秋季花粉的高浓度与患者的临床症状存在一定关联，其中，蒿属植物花粉飘散量最大，是导致过敏性鼻炎患者发病的主要原因，“可以推断气传花粉是导致过敏性鼻炎患者发病的重要原因”。

对此，呼和浩特市气象局也开展了花粉浓度监测，通过呼和浩特市电视台，每天播报当天花粉浓度，对次日花粉浓度进行预报。呼和浩特市也结合创卫工作，动员和组织机关单位，在蒿属植物开花前，开展割除蒿草行动，降低空气花粉颗粒浓度，减轻群众患病和发病程度。

蒿类植物是固沙先锋树种，大量用于防沙治沙工作，显然无法被“一刀切”地清除。曾有专家建议研究替代物种，减少蒿属植物在治沙过程中的比例。2022年，陕西省榆林市政府将过敏性鼻炎防治工作列为民生工程的重点之一，榆林市林草局在一些区域实施了乔灌木替代蒿属类植物技术推广，同步开展蒿属植物抑制开花试点工作。

“知道这种天气有潜在病情加重风险，佩戴口罩躲避过敏原，随身携带急救药物，加重时及时看病，就可以比较从容地应对了。”于鲲遥说。

冀连梅建议，易感群体可以备好吸入用的哮喘控制类药物和缓解类药物，平时密切关注天气预报，在雷暴的天气尽量避免出门并紧闭门窗。

“另外一个很重要的建议是，不要紧张，不要焦虑，否则也会诱发哮喘的加重，导致哮喘不好控制。”她补充道。

总之，雷暴来了，花粉来了，别紧张，稳住，我们能赢。