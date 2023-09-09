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面对暴雨洪涝灾害，个人如何做好自我防护？

2023年09月09日08:27 来源：人民网

编者按：正值汛期，我国个别地区强降雨天气频发，群众生活深受影响。面对暴雨洪涝灾害，个人应该如何做好自我防护？需要注意哪些事项？

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(责编：乔业琼、高雷)




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