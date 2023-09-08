首届国际生物医药产业创新北京论坛举办

昨天下午，首届国际生物医药产业创新北京论坛在北京经济技术开发区举办。中共中央政治局委员、北京市委书记尹力致辞并宣布论坛开幕。全国人大常委会副委员长、农工党中央主席何维，国家卫生健康委员会副主任曾益新致辞，北京市委副书记、市长殷勇出席。

尹力向大家对北京生物医药产业发展的关心和支持表示感谢。他说，北京生物医药产业基础雄厚，创新能力突出，临床资源丰富，将为各方合作共赢发展创造更多机遇。北京将加快建设国际科技创新中心，进一步促进生物医药技术创新。加强基础研究和关键核心技术攻关，形成更多重大原始创新成果。推进产学研用深度融合，加快创新成果转化。加强行业高端人才引进和服务保障，努力打造具有全球竞争力的生物医药创新创业生态。着力构建现代化产业体系，进一步提高生物医药产业链现代化水平。高标准建设中关村生命科学园、大兴生物医药产业基地、亦庄生物医药产业园等重点园区，加强人工智能等数字技术应用。完善环京地区产业链布局，推动京津冀生物医药产业联动发展。持续优化营商环境，提高市场化、法治化、国际化水平，进一步激发生物医药企业发展活力。积极开展国际交流合作，进一步完善生物医药全球资源配置功能。用好用足“两区”政策，持续提高行业开放水平，加速吸引一批优质产业项目落地。欢迎海内外生物医药企业机构来京投资布局，共创生物医药产业创新发展的美好未来。

何维说，生物医药已成为新一轮科技革命和产业变革的重要战略制高点。中国生物医药界要面向生命科学生物技术前沿，面向新发突发重大传染病和重大慢病挑战、全球环境健康的重大需求，面向全球恢复增长、高质量可持续增长的重大需求，面向人民生命健康，不断深入探索、作出更大贡献。北京市委市政府高度重视生物医药产业发展，在加快推动国际科技创新中心建设中，聚焦科技创新、生物医药、数字经济等重点领域深耕细作，取得了丰硕成果。希望继续吸引全球医药创新要素向北京聚集，推动全球创新药品和医疗器械来京注册，引导相关企业引进国外先进技术，提高创新效率，鼓励国外企业在京设立研发中心和创新药生产基地。推动在京药企以更高水平进入国际市场，开展面向全球市场的多中心临床研究。推动包括生物医药在内的生物经济与数字经济、绿色经济加速融合，推动生物医药产业数字化，成为构建低碳绿色循环产业体系的中坚推动力量。

曾益新说，党中央、国务院高度重视医药创新发展。当前，我国医药创新能力全面提升，从基础研究到产品开发取得显著进步，一系列制度变革为行业发展营造了良好环境，创新生态系统发生巨大变化，中国对全球医药研发的贡献跻身世界前列。生物医药是全人类的共同事业，应当加快国际化步伐，主动对接国际标准，积极开拓国际市场，让创新药走出国门。生物医药产业创新发展承载着实现人类健康和幸福生活的历史使命。让我们坚持开放、发展、合作、共赢，牢记保障人民健康、建设健康中国的初心使命，推动生物医药产业“创新”和“国际化”，加快我国融入全球医药创新网络，为促进医药创新高质量发展、提高全人类健康保障水平作出应有贡献。

论坛期间，将举办创新药研发与评价论坛、前沿药物研发专题论坛、国际生物医药创新2023亚洲大会等活动。来自美国、欧盟、日本、新加坡、马来西亚、韩国等国家和地区的外宾代表以及世界500强药企高管、专家院士、企业代表等，将开展国际交流合作，为生物医药产业创新发展贡献更多智慧和力量。

国家药品监督管理局党组书记、局长李利致辞。中央有关单位和北京市领导、部分国际组织和跨国药企负责人、专家学者、行业代表参加。（记者 刘菲菲 杨旗）