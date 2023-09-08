共荣共进、共享成果 伊利夯实农业高质量发展标准化

近日，农业农村部公布了国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位名单，伊利凭借领先的全产业链标准化建设以及示范引领作用，成为首批创建单位。多年来，中国乳业伊利在高质量发展之路持续探索，先后入选工业与信息化部遴选的“互联网与工业融合创新试点企业”、文化和旅游部评定的“国家旅游科技示范园区”、商务部评定的“全国供应链创新与应用示范企业”等多个国家级项目，为中国式现代化贡献力量。

伊利现代智慧健康谷，行业高质量发展样本

伊利长期以来致力于强化产业链韧性，推动“从一棵草到一杯奶”全产业链实现高质量发展，探索中国式现代化乳业发展模式。此次伊利入选国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位，将充分发挥伊利现代智慧健康谷的“样本”作用，进一步探索现代农业建设之路。

伊利现代智慧健康谷位于呼和浩特，是集“种植业发展、奶源建设、智能制造、科技创新、文旅休闲、商务活动”为核心打造的种养加一体化、产学研文旅商居多业态融合的产业体系，已成为引领行业高质量发展的“中国样本”。

在伊利现代智慧健康谷，液奶、奶粉、奶酪等智能化工厂通过智能化生产设备为消费者源源不断地提供高品质的乳制品。如液奶工厂日处理鲜奶6500吨，采用超高速灌装机，灌装速度可达到40000包/小时，通过自动抓取多关节机械手、无人驾驶小车和高空输送链，实现了自动上纸箱、开箱、放垫片、自动装箱、自动码垛作业。

智能化牧场通过牧场运营管理系统掌握了每一头牛的数据，产奶量、采食量、运动量、发情等健康情况一目了然，奶牛每次挤奶都会进行一次大数据分析，给奶牛进行“体检”。通过物联网，牧场自动调节牛舍的温度、湿度、气体、光照等，让奶牛生活更加舒适。

在草场，土壤墒情监测设备对不同深度的土壤含水量、环境的气象信息综合进行智能分析，实现对土壤和作物根系耗水的深度感知。在播种等精细化管理过程中，利用电控精量施肥播种技术，实现精量种肥同播，确保作物生长均匀一致，充分利用土地空间，实现稳产高产。

伊利现代智慧健康谷还拥有全国唯一整合了牧草种植、奶牛繁育、奶牛养殖、牧场管理、乳品加工、人群营养以及全产业链风险防控等的创新研发平台——国家乳业技术创新中心。

伊利现代智慧健康谷凝聚了全球奶业优势资源，从国际先进水平的种业、草业科研团队，到行业大型企业的强大支持，为最新技术成果转化和应用提供强有力的试点，形成了“从一棵草到一杯奶”的全产业链创新生态，全面引领行业高质量发展。

深化“利益联结”机制 推动行业高质量发展

伊利健康谷只是伊利作为大型企业推动行业高质量发展的一个缩影。多年来，伊利持续推动产业链上下游协同发展，在内蒙古、宁夏、黑龙江、甘肃、山东等地打造现代化奶产业集群，以“利益联结”机制为抓手，从技术服务、资金支持、产业带动等多方面给予合作伙伴支持，解决产业发展的痛点、难点，加快技术升级、工艺革新，最大化地创造全产业链协同价值，推动全产业链发展形成合力。

为帮助牧场做好精益运营，实现降本增效，伊利梳理牧场生产管理的各个环节，规范并制定了《牧场标准化SOP操作规程》。呼和浩特建亭牧场在伊利的帮助下引入SOP规程，奶牛单产从20公斤提高到35公斤，各项指标也显著提升，全年增收300多万元。山东绿草源牧场场长高冠俊表示，啥时喂、喂多少都有细致的操作规范，精细化管理让奶牛的单产有大幅提升，从28公斤提高到36公斤。

奶牛良种繁育问题制约着行业发展。对此，伊利在全球建设了三座行业领先的奶牛核心育种场，在内蒙古建设了全国规模大、遗传品质高、技术集成要素全的国家奶牛核心育种场与胚胎工程中心，并携手国家乳业创新中心建立了胚胎工程实验室，共同攻坚高产、高性能奶牛繁育项目。伊利率先启动“良种奶牛品质升级工程”，实施奖励补贴政策，累计发放奖励补贴1.5亿元，推广应用优质性控冻精，服务牧场繁育良种奶牛母犊300多万头，为行业高质量发展提供了有力的支撑。

此次入选“国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位”，是政府对于伊利引领作用的认可。伊利未来将持续夯实产业链发展基础，探索更具竞争力的现代农业产业链发展模式，引领中国乳业不断迈向更高的发展台阶。