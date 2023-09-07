直播预告：婴幼儿体重异常怎么办？专家教你科学的营养护理方式

现如今生活品质越来越好，大众逐渐注重膳食营养、营养均衡和体型与体重。不仅仅是关注成人身体健康，越来越多的家长发现，虽然每天换着花样做饭，自家孩子吃的也不少却不长肉，这是什么原因导致的？面对孩子的挑食情况，又该如何解决摄入饮食不均衡、膳食结构不合理等问题？家有肠胃功能差、吸收不好的宝宝，家长该如何给予正确的饮食和营养呵护？

9月8日10:00至11:00，人民好医生客户端将邀请解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞做客直播间，分享婴幼儿科学营养护理的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家简介：

左小霞，解放军总医院第八医学中心营养科主任，注册营养师，主任医师，军事医学科学院营养学硕士。任中国老年保健协会糖尿病专业委员会委员，中国老年保健协会营养与慢性病管理委员会副主委，中国老年保健协会膳食指导专业委员会副主委，中国老年保健协会健康中国行动推进工作委员会首席专家等。

擅长：对疾病营养和预防保健有较丰富的经验，主要擅长危重症营养、孕产妇营养、移植营养、慢性代谢性疾病营养等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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