三批城市一刻钟便民生活圈试点已覆盖150个地区

人民网北京9月6日电 （记者乔业琼）近日，商务部等13部门办公厅（室）公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单，北京市朝阳区、天津市河北区、山西省晋城市等70个地区入选。截至目前，三批共计150个地区入选城市一刻钟便民生活圈试点名单。

武汉市江汉里社区幸福食堂。人民网记者 张隽摄

一刻钟便民生活圈是指，以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。为全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，商务部等13部门办公厅（室）近日印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》（以下简称《三年行动计划》），随着这一实践的实质推进，更多居民将享有更便利、更宜居的城市生活。

按照《三年行动计划》，一刻钟便民生活圈建设将与城乡社区服务体系建设、城市更新、城镇老旧小区改造、15分钟社区生活圈规划建设、完整社区建设试点、“国球进社区”“国球进公园”活动等工作相衔接，同谋划、同选取、同推进，加强政策集成，形成工作合力。

预计到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平进一步提升，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90％以上。