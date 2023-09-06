2023年全民健身线上运动会收官

近期由国家体育总局群体司、中华全国体育总会群体部联合国家体育总局人力资源开发中心主办，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司承办，深圳市悦动天下科技有限公司执行的2023年全民健身线上运动会暨“全民迎亚运·运动我先行”全民健身三项赛（以下简称“三项赛”）收官。

本次“三项赛”历经20天，共吸引了87335人次报名参赛，63000人次顺利完赛。其中，AI乒乓球颠球比赛有14823人参赛；AI跳绳比赛有18583人参赛；AI广播体操比赛有13379人参赛；全民跑步达标赛、全民骑行狂飙赛分别有24536人、16014人报名参赛。

为了增加赛事的互动性和专业性，“三项赛”邀请到竞走奥运冠军王丽萍、乒乓球世界冠军牛剑锋、艺术体操奥运亚军侴陶、艺术体操世界杯分站赛亚军朱丹加入赛事活动。在优秀运动员的带领下，倡议广大健身爱好者一起动起来，让每个人充分展现自己的运动风采，为全民健身助力，为全民健身加油。

本次赛事还采用了当下流行的AI技术，可识别动作的准确性，同时实现智能计数、智能评分。本次“三项赛”首次研发的AI乒乓球颠球比赛得到了参赛者的喜爱，AI跳绳更成为比赛亮点。参赛者们纷纷表示，对于对着手机摄像头运动，虽然是第一次尝试，但是操作起来很方便、很好玩，不仅让线上赛更加公平公正，同时增加了活动的娱乐性、互动性，让运动随时随地可以进行。