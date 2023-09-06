助力中医药发展 福中医在行动

今年7月至8月，福建中医药大学人文与管理学院“践行健康中国战略，探寻红色医药文化”暑期社会实践队赴福建省龙岩市、三明市、莆田市、福州市等地开展社会实践活动。

社会实践活动期间，实践队来到长汀福音医院、陈塘红军医院旧址，重走红医之路，深入了解党领导无数红色医生践行初心使命的奋斗史，探寻红医精神的生成史、发展史。队员们表示，作为医学生的我们，当以服务人民为己任，积极传承红医精神，争做有理想、有担当、有使命的红色医药人才。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，凝聚着中华民族的博大智慧。如何深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，是实践队成员一直思考的问题。

为此，实践队前往宁化、明溪、长汀、上杭等地，与当地卫健局一起召开座谈会，并参观当地医疗机构，向干部群众发放调查问卷等，充分了解基层医疗信息化现状，聚焦患者诊疗需求，探寻智慧中医药模式，助力推进智慧医疗之路。

宁化县中医院成立了全国基层名老中医药专家传承工作室；建设共享病房，引入“方剂宝”辅助开方并搭建中药共享药房；为培育中医特色，建设三明市首个中医经典病房医院，进一步提升了中医药在防治重大疑难杂症中的重要作用。

明溪县借助互联网和人工智能技术，搭建了明溪县智慧中医药服务平台。该平台依托中医辩证智能辅助诊疗、远程医疗会诊和配方煎药职能管理等系统，将中医药服务延伸到了乡镇分院、中医馆。

在长汀县，中医药服务已开出了便民、惠民的花朵。通过引进中医辅助诊断系统，实现了辅助开方、综合诊断等诊疗功能，从而让群众享受到高质量的中医诊疗服务。近年来，长汀县着力推进基层卫生健康高质量发展，全面提升县域医疗卫生服务能力，推进中医药传承创新和特色发展，县乡村中医药服务体系持续完善。

此外，上杭县总医院融合运用现代互联网技术，开展“互联网+中医药”服务，提升了基层中医药服务能力，降低了基层医疗机构中药药事服务运行成本，真正实现区域中医药服务资源优势共享，切实打通基层中医药服务最后一公里。

同时，为了更好传承中医药千年瑰宝，弘扬中医药文化精神，充分发挥中医药院校大学生的优势，实践队围绕互联网+医疗健康、公共卫生安全、中医药文化传播等多个专题开展宣讲活动，并结合当地有名的“擂茶”文化，向居民们介绍生活中的药膳文化。在此次宣讲活动过程中，队员们不仅传播了中医药知识，推动了中医药惠及社区千家万户，让中医药成为居民促进健康的文化自信，文化自觉，同时队员们也将中医药传统文化内化于心、外化于行，争做新时代中医药事业的接班人。