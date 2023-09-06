环保与智能引领全球消费电子行业（国际视点）

观众在荣耀展台体验新款手机产品。

海尔展台的智能家居产品吸引了很多观众驻足。

以上图片均为本报记者李强摄

9月1日至5日，2023年德国柏林国际消费电子展举行。作为全球消费电子和家用电器领域最重要的展会之一，本届展会吸引了全球48个国家和地区的2000多家企业参展，较上年增长50%，行业观众超过18万人次。众多中国企业携最新产品和技术亮相，受到广泛关注。

柏林国际消费电子展董事总经理奥利弗·默林在开幕式当天表示，今年有30%的参展商是新参展商，还吸引了350家初创公司和200多家投资企业参展，展厅里充满了新产品和令人兴奋的创新元素。

绿色品牌更受用户欢迎

本届展会突出“可持续发展”主题，多家展商积极推介可持续性、再生材料等产品特色。奥利弗·默林表示，可持续发展是柏林国际消费电子展的首要任务，本届展会首次设置“可持续发展村”展区，将可持续发展的行业领导者与更广泛的用户联系起来。

在“可持续发展村”入口处，一个巨人雕塑引人关注。它由废旧电脑、微波炉、吸尘器等电子垃圾组成，旁边的说明牌上写道：“不要扔掉你仍然需要的东西。”这件6米高的雕塑容纳了德国每72秒所产生的电子垃圾数量。德国《商报》的文章说，这件雕塑令人触动。对许多消费者来说，可持续性已成为重要的购买决策标准。

在博西家电展台，带有可持续字样的洗衣机和冰箱被放在最醒目的位置，展方工作人员向记者介绍，这些新产品更多采用可回收塑料和绿色钢材。

荷兰初创企业“公平手机”发布的智能手机至少70%的重要材料来自回收渠道，每台设备都享有长达5年的保修期，并且支持自行维修。

中国正浩创新公司重点展出光伏储能系统，用户可用它收集和储存太阳能，全天候为房屋供电。正浩欧洲区负责人赵宇辰介绍，近年来，全球面临多种环境问题，能源正向绿色低碳转型。目前公司的移动储能产品已服务全球100多个国家和地区的超过250万用户。公司德国区公关和宣传经理玛格达·特蕾莎·帕尔蒂卡表示，可持续发展和低碳非常重要，这是每个人都在考虑的问题，也是所有人的责任。

德国市场研究机构捷孚凯的消费电子行业专家德梅尔表示，监管机构也在助推市场更多聚焦可持续产品，例如欧盟出台的能效标签促使越来越多的冰箱、洗衣机等大型家电降低能耗。“很多制造商很乐意接受这些规范，因为企业可以利用这些规则在竞争中脱颖而出。”

“在未来，制造商必须以可信的方式让他们的品牌变得绿色，这样消费者下次购买时就会想到他们。”德国消费者和家电组织董事总经理莎拉·瓦内克介绍说，创新将推动行业可持续发展，特别是在能源价格上涨的背景下，很多可持续产品可以有效节约支出。

人工智能助力升级换代

本届展会上，人工智能、机器人、万物互联等创新产品也吸引了众多关注，成为很多家电企业展示研发实力的窗口。

在西门子展台的智能厨房板块，工作人员凯尔对着橱柜上的视频终端发出指令：“打开烤箱门。”不远处的嵌入式烤箱自动开启，用户将菜肴放入烤箱，烤箱的摄像头会自动识别菜肴，给出最佳烹饪建议。用户只需确认，烤箱就会启动程序，自动调节温度和时长。西门子家用电器公司董事总经理梅内特表示，人工智能已广泛应用于人们的日常生活，在厨房使用人工智能，可以让日常生活更轻松。

在LG电子展台，采用人工智能技术的冰箱可以自动记录用户使用习惯，并结合电力公司的动态电价变化，在全天不同时段设置不同温度，以便更合理地减少能耗。

法国初创企业赛飞展出了一款手机安全外设。该设备像一块薄薄的电池，可贴在手机后面，以保障指纹等隐私信息安全，还可以监测用户的一些健康指标，并在紧急情况下发出警报。

据柏林国际消费电子展官方统计，在能源价格高涨的背景下，智能家居具有强劲的增长潜力。德国信息技术、电信和新媒体协会（简称德国数字协会）今年发布的报告也表明，智能家居市场正在稳步增长。目前德国16岁及以上的人中有44%使用智能家居，超过1/3的家庭使用智能灯具，1/4的家庭使用智能散热器恒温器，23%的家庭使用扫地机器人。

德国数字协会发言人菲利克斯·延森认为：“越来越多的人认识到智能家居的优势，网络正在渗透到生活的各个领域。”

中国品牌广受市场青睐

在本届展会上，有近1300家中国企业参展，超过参展企业总数的60%，创历史新高，凸显中国消费电子制造业大国的整体实力。很多参展企业表示，将继续加大新产品新技术研发力度，加强海外合作，提升中国品牌知名度与市场份额。莎拉·瓦内克表示，来自亚洲特别是中国的参与者显著增加，让业界对此次展会的期望很高。

荣耀终端有限公司首席执行官赵明在展会开幕式主题演讲上分享了公司对于折叠屏技术创新与手机未来发展的规划与思考，并在海外首次展示新一代折叠屏手机荣耀Magic V2。他表示，荣耀致力于打造全球一流电子产品，创新与可持续发展是荣耀设计新产品的出发点。

在展会上，荣耀V Purse和Magic V2赢得了柏林国际消费电子展官方的高度评价。数据显示，2023年上半年荣耀欧洲地区部出货量增长超过130%，中东非地区部出货量增长超130%，拉美地区部出货量增长超230%。

海尔智家携旗下海尔、卡萨帝等品牌亮相，搭建了智慧厨房、智慧储酒、高端洗护等多个智慧场景，为参观者带来智慧互联体验。海尔欧洲首席执行官雅尼克·菲林表示，海尔已经连续8年成为欧洲市场增速最快的品牌，在全球市场也处于引领地位。据介绍，海尔智家持续提升本土化服务能力。除了此前投产的罗马尼亚冰箱工厂、土耳其洗碗机工厂等，今年投建的埃及生态园也将辐射欧洲市场。

在海信集团展区，围绕大屏观影、影音、娱乐、游戏等用户需求，重点展示了8K激光电视、高端超画质电视ULED X系列新品、4K三色激光投影机等产品。“技术更新尤其是人工智能技术的进步，让消费者的体验更加倾向个性化、人性化，同时也促使消费者追求更加智能的产品和服务。”海信集团总裁于芝涛在展会开幕式发表主题演讲时表示，家电行业正从单一产品向智能化、以用户为中心和以场景驱动的解决方案转变。

海信国际营销常务副总裁方雪玉介绍，目前，海信的业务已覆盖数十个“一带一路”沿线国家。其中，在匈牙利、塞尔维亚等国，海信电视市场占有率进入当地前三名。海信将进一步深化产销研一体本土化布局，加强品牌建设，持续获得当地认可。

（本报柏林9月5日电）

《 人民日报 》（ 2023年09月06日 15 版）