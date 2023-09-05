人民网北京9月5日电 （记者孙红丽）国家药监局近日发布通告，在2023年国家化妆品抽样检验工作中，经重庆市食品药品检验检测研究院等单位检验，产品标签标示为广州市天科化妆品有限公司生产的天科染发膏（自然黑）等23批次化妆品不符合规定。

通告显示，本次不符合规定的23批次化妆品涉及广州市天科化妆品有限公司、广州市钰彩化妆品有限公司、广州嘉瀛化妆品有限公司、广州市白云区雅顿化妆品厂、广州有孚精细化工有限公司、广州雅升生物科技有限公司等，包括染发膏、防晒乳、面膜、保湿霜等产品。

记者注意到，其中，产品标签标示为欧莱雅（中国）有限公司生产的兰蔻轻透水漾防晒乳（标示批号：78W200）“未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂”；产品标签标示为朋友（上海）化妆品销售有限公司进口的普柔玛丝特染发膏（配合普蓉斯绨双氧乳）（标示批号：7X15）“检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂”；产品标签标示为资生堂（中国）投资有限公司经销的安热沙金灿倍护防晒啫喱（标示批号：1356TD）“产品标签与注册资料载明的技术要求不一致”、“未检出产品标签标示的防晒剂”、“未检出注册资料载明的技术要求标示的防晒剂”。

通告显示，上述三家公司均对样品真实性提出异议，经上海市药品监督管理局审查，上述三家企业均未生产或者进口过上述抽检不符合规定产品。

国家药监局表示，根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》，国家药监局要求上海、浙江、广东省（市）药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。

各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。





图表来源：国家药监局官网

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