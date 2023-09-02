助残适老 “无碍”有爱——无障碍环境建设法施行首日观察

“今年以来，明显感受到身边的无障碍小细节更多了。经常路过的高架桥增加了无障碍电梯，路面原来有5厘米左右高差的地方改成了坡道，很暖心。”因幼时摔倒导致左侧手脚行动不便的上海市民朱蕴青说。

无障碍环境建设法9月1日起施行，这是我国首次就无障碍环境建设制定专门性法律。当前各地无障碍环境建设现状如何？下一步将如何加强这项工作？记者在北京、上海、江苏、天津等地进行了实地探访。

人性化服务：“有爱”的“无碍”

如何让残疾人、老年人更好地参与融入社会生活？到广场上打打牌、去公园散散心、舒舒服服洗个热水澡……答案或许就在这一个个“有爱”的人性化服务中。

中心花园3个台阶入口改缓坡，花砖改为透水砖……今年以来，上海静安临汾路街道场中路1011弄居民区有了些“微变化”。

“这样的改造提升，不仅提高生活便利度，还提升我们参与社会活动的信心。”68岁的居民蔡老伯出行依靠电动轮椅，以往每月到小区老年活动室参加支部组织生活时，面对门口的三级台阶需要年轻人帮忙搬抬，总觉得不好意思，现在一个人出行更加轻松。

“欢迎来到玄武湖无障碍花园，前方为寻味园……”这是今年5月底江苏南京对外开放的首个无障碍花园，建在玄武湖公园内，设置了多处无障碍游览点。其中，寻味园内种植的香水薄荷等植物具有明显嗅觉特征，配合感应式语音播报，增强了视障人士逛公园时的体验感。

在北京西城区德胜街道政务服务中心，记者看到，政务大厅门口改造了出入口坡道、规划了无障碍机动车停车位；大厅内设置了专用的低位服务台、无障碍卫生间等；还为听障人士配备了手语视频翻译设备，有专业手语老师为听障人士提供手语翻译服务。

除了公共场所服务设施进一步完善，一些地方还积极推进老年人家庭适老化改造工作。

9月1日，家住江苏苏州吴中区长桥街道的高龄老人李老伯家格外热闹。原来，经过几天施工后李老伯家的卫生间焕然一新，街坊邻居们纷纷来参观。

“我家就我一人住，以前洗澡都得跨进浴缸洗，很不方便。”李老伯说，社区民政工作人员上门了解适老化改造需求后，很快就改好了淋浴房，还加装了洗浴椅、防滑扶手等。“小小改造解决了困扰我好久的问题！”李老伯高兴地说。

智能化改造：生活的品质

北京西城区德胜街道政务服务中心听力无障碍服务台前，手语视频翻译设备屏幕中的专业手语老师可以提供手语翻译服务。新华社记者邰思聪 摄

智能设备24小时照看空巢老人和残疾人身体健康，为智力、精神类残疾人发放防走失设备……除了人性化服务，一项项智能化技术改造也在提升着残疾人、老年人的生活品质。

天津东丽区海颂园社区是近年来新建的高层住宅小区。2022年，社区为精神及智力障碍残疾人配备了智能定位手环。

海颂园社区残疾人专职委员王馨培向记者展示了智能定位手环的“妙用”。“就像专供精神及智力残疾人使用的‘电话手表’，在与亲属手机绑定后，能够显示残疾人的具体位置。”王馨培说，手环还设置了5公里范围内的“电子围栏”，只要一出这个范围，亲属的手机就会报警。

深圳市残联相关负责人介绍，《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》明确将无障碍信息交流建设纳入智慧城市建设在智慧城市和数字政府、智能机器人等若干个成功立项的基础技术研究项目和技术攻关项目中，通过项目立项和资金资助等方式，支持深圳市无障碍信息交流建设。

近年来，包括智能手机、互联网应用在内的数字化服务，为很多人的生活带来便利，却给一些残疾人、老年人带来了“不会用、不好用”的困扰。

为帮助老年人跨越“数字鸿沟”，上海静安临汾路375弄居民区近日开设了“银智老年课堂”，就如何手机打车、网上预约挂号、拍摄视频等实用生活场景为社区老人设计了专属课程。

“以前只知道个大概，一直不敢试，这回细节弄清楚了！”课程大受老年居民欢迎。居民区党总支书记吕文洁说，相关课程会定期推出，希望帮助越来越多老年朋友乐享智能生活。

全方位关爱：社会的温度

上海静安临汾路375弄居民区开设“银智老年课堂”。（临汾路街道供图）

记者在采访中了解到，无障碍环境建设法将带动全社会关心、支持、参与无障碍环境建设，一些地方对于下一步工作已经有了清晰的目标。

天津市残联维权部干部周超介绍，今年年初，天津市残联参与修订《天津市无障碍设计标准》，全面提高无障碍通行设施、无障碍服务设施、无障碍信息交流设施三类设施的无障碍水平，该标准预计明年上半年发布实施。

北京市残联有关负责人说，下一步，将听取吸纳更多残障人士、老年人等群体意见，统筹好“城”与“郊”、“新”与“旧”、“建”与“治”的关系，形成一套完善的工作制度、标准规范。

“公共服务场所的无障碍设施在竣工验收前，建设单位要积极听取残疾人、老年人等特定人群的试用意见，确保新建无障碍设施合格、管用、舒适。”深圳市残联相关负责人说。

“每个人都会变老，有温度的无障碍社会对每个人都有益。”上海恒建律师事务所首席合伙人潘书鸿说，全社会形成共识来关爱无障碍人士，不仅是硬件设施不断提升，更应注重软环境和理念倡导，无障碍环境建设需要每个人的努力。（记者郭敬丹、何磊静、梁姊、邰思聪、邓华宁、李晓玲）