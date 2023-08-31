国家疾控局印发《传染病疫情风险评估管理办法（试行）》

新华社北京8月31日电（记者顾天成）国家疾控局近日印发《传染病疫情风险评估管理办法（试行）》，按照属地管理、多方参与、科学循证、及时高效的原则，提出建立多部门会商工作机制和风险评估专家组，对传染病疫情风险评估工作模式、主要流程和产出应用进行了规范。

办法共有17条条款，主要从法律依据和工作原则、责任和分工、情形频次和方法内容、政策和保障共4个方面，聚焦防范和化解传染病疫情风险，进一步强化了疾控系统内部业务管理，细化实化了传染病疫情风险评估的具体要求。

风险评估是增强传染病疫情早期监测预警能力，防范和化解公共卫生风险的重要手段。办法明确，各级疾病预防控制机构应定期开展日常风险评估。国家级和省级疾病预防控制机构每周、市级和县级疾病预防控制机构每月开展一次日常风险评估。日常风险评估频次可根据疫情发展态势和工作需要动态调整。

根据办法，在常规监测或日常风险评估中发现以下异常情形时，当地疾病预防控制机构应开展专题风险评估，包括：发现新发突发急性传染病、甲类或按甲类管理的法定传染病；国外发生、国内尚未发生的传染病输入我国并出现本土传播；传染病常见的流行模式发生明显改变、发病率或死亡率异常升高或地区分布明显扩大；发现群体性不明原因疾病，或2例及以上的聚集性重症与死亡病例等情形。