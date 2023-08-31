开学高发需注意，疫苗接种正当季

人民网北京8月31日电 （记者乔业琼）近期各类学校陆续开学，人员聚集性和流行性增大，同时随着逐渐入秋，天气忽冷忽热，流感的流行水平和人群感染风险会随之上升。江西疾控微信公众号发布提示，在秋冬季流感活跃水平进入上升期前，可通过接种流感疫苗等措施来预防流感。

什么是流感？

流行性感冒，简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，以冬春季多见。最常见的流感起病突然，畏寒、寒战，高热，体温可达39～40℃，伴头痛、全身肌肉关节酸痛、极度乏力、食欲减退等全身症状，常有咽喉痛、干咳，可有鼻塞、流涕等。

如无并发症，多于发病3～4天后症状好转，但咳嗽、体力恢复常需1～2周。轻症者如普通感冒，症状轻，2～3天可恢复。部分流感可能引发多种严重并发症，如急性呼吸窘迫综合征、脓毒症、感染性休克等，危及生命，故应引起重视。

哪些人需要接种流感疫苗？

一般来说，年龄在6个月以上，没有接种禁忌者均可自愿自费接种流感疫苗。

优先推荐以下重点和高风险人群及时接种：（1）医务人员，包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；（2）大型活动参加人员和保障人员；（3）养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；（4）重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；（5）其他流感高风险人群，包括≥60岁居家老年人、6月龄~5岁儿童、慢性病患者、<6月龄婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇。

流感疫苗为什么年年都要打？

流感病毒每年都在变异，所以流感疫苗需要每年接种。流感病毒容易变异，世界卫生组织（WHO）每年都会对下一个流行季节的流行株进行预测，提出流感疫苗株的推荐意见，疫苗企业据此生产当年的流感疫苗，因此不同年度流感疫苗针对的流感病毒株可能会有所差异。

通常情况下，机体可在接种流感疫苗2~4周后产生保护抗体。我国各地每年流感活动高峰出现的时间和持续时间不同，为了在流感高发季前获得保护，建议在当年流感疫苗上市后尽快接种，对大多数人来说9月或10月仍然是接种流感疫苗的最佳时间。如果在10月底前未接种，那么整个流行季节都可以接种。在同一个流感流行季节，已经完成流感疫苗接种的人不需要再重复接种。

接种流感疫苗有哪些好处？

接种流感疫苗是有效预防流感的最佳手段。在流感流行高峰前1-2个月接种流感疫苗（在每年的9-10月就可以接种疫苗），同时流行季在疫苗可及的情况下也可接种。接种流感疫苗可抵御流感病毒的侵袭，减轻症状；保护接种者及其家人、朋友，防止出现严重的流感症状；保护老年人、慢性病患者、婴幼儿和孕妇，防止因患流感而引起的各种并发症；降低老年人、儿童和慢性病者因流感而住院甚至死亡的风险。